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Autostrada București - Alexandria costă 11,1 miliarde de lei: Cum va arăta traseul de 74 de kilometri și ce localități va străbate

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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Proiect autostradă București - Alexandria
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Irinel Ionel Scrioșteanu/Facebook
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Ministerul Transporturilor a scos pe 17 septembrie în consultare publică indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada București - Alexandria. Șoseaua de mare viteză va avea 74,22 kilometri, 10 noduri rutiere și va tranzita județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman.

Cuprins:

Autostrada București - Alexandria intră în linie dreaptă

Infrastructura rutieră din regiunea de sud a țării face un pas decisiv către modernizare. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat în procedura de transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru autostrada care va lega Capitala de municipiul Alexandria. Este vorba despre un proiect major de infrastructură, așteptat de mulți ani de șoferii care tranzitează DN6, una dintre cele mai aglomerate și periculoase artere rutiere din zonă.

Noua autostradă va avea o lungime totală de 74,22 kilometri și va traversa teritoriul administrativ a trei județe: Ilfov, Giurgiu și Teleorman. Suprafața totală de teren estimată pentru a fi ocupată de lucrările de construcție depășește 1.500 de hectare, afectând atât domenii publice, cât și proprietăți private, potrivit documentului citat.

Traseul a fost stabilit în urma unor analize multicriteriale ample, obiectivul principal fiind decongestionarea traficului de tranzit din localitățile traversate în prezent de drumul național, reducerea poluării și sporirea siguranței pe drumurile publice.

Detaliile traseului de 74 de kilometri

Noua autostradă București – Alexandria va fi împărțită din punct de vedere executiv în trei loturi distincte. Primul lot se desfășoară între kilometrul 2+800 și kilometrul 14+600, cel de-al doilea lot acoperă sectorul cuprins între kilometrul 14+600 și kilometrul 45+200, în timp ce al treilea lot va lega kilometrul 45+200 de finalul traseului, situat la kilometrul 77+020.

Pe cei 74 de kilometri sunt prevăzute zece noduri rutiere strategice, menite să asigure o conectivitate optimă cu drumurile naționale și județene din regiune.

Punctul de plecare al autostrăzii este proiectat în județul Ilfov, unde artera se va desprinde direct din Autostrada de Centură București (A0 Sud). Conexiunea dintre cele două drumuri de mare viteză se va realiza printr-un nod rutier complex de tip A, dotat cu șapte bretele speciale, conceput astfel încât să asigure un flux continuu al vehiculelor la viteze de proiectare cuprinse între 60 și 80 de kilometri pe oră.

Județul Giurgiu găzduiește 5 noduri rutiere, care asigură legătura cu DJ 412A, viitoarea șosea rapidă București – Giurgiu, DN 6, DN 61 și DJ 601D. Printre cele mai importante lucrări de artă de pe acest sector se numără un pod impresionant de aproape 1 kilometru peste râul Argeș, precum și traversările peste râurile Neajlov și Glavacioc. Șoferii vor avea la dispoziție spații de servicii cu parcări securizate, iar în zona intersecției cu DN 61 va funcționa un Centru de Întreținere și Monitorizare.

De asemenea, județul Teleorman cuprinde restul traseului până la kilometrul 77, având 4 noduri rutiere ce fac legătura cu DJ 503, DN 6, DJ 504 și DN 6F (Centura Alexandria). Autostrada va traversa calea ferată Giurgiu – Videle, râurile Câlniștea, Clănița și Teleorman, încheindu-se cu un viaduct peste râul Vedea și DN 6F. Sectorul include două noi spații de servicii și un Centru de Întreținere și Coordonare amplasat la capătul drumului.

Terenurile afectate de traseul sectorului de autostradă sunt situate în extravilanul și intravilanul UAT Dărăști, Măgurele, 1 Decembrie (județul Ilfov), UAT Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca Nouă, Ghimpați (județul Giurgiu) și UAT Bujoreni, Mereni, Botoroga, Drăgănești – Vlașca, Băbăița, Măgura, Vitănești, Orbeasca, Alexandria, Mavrodin, Buzescu (județul Teleorman), atât domeniul public cât și privat.

Proiectul cuprinde 65 pasaje, poduri și viaducte

Construcția autostrăzii presupune realizarea unor lucrări inginericești de anvergură, având în vedere numărul mare de cursuri de apă și căi de comunicație pe care traseul le intersectează.

Proiectul cuprinde 65 pasaje, poduri și viaducte. Printre principalele structuri proiectate se numără podul impresionant peste râul Argeș, cu o lungime de 994,7 metri, un pasaj peste râul Neajlov și DN6 de peste 470 de metri, precum și viaducte masive peste valea Glavacioc, calea ferată Giurgiu – Videle sau râul Vedea.

Din punct de vedere al profilului transversal, autostrada va avea o lățime totală a platformei de 26 de metri. Aceasta va include două benzi de circulație pe fiecare sens, benzi de ghidare, benzi de staționare de urgență de 2,5 metri fiecare, un spațiu median separatoare de 2,5 metri și acostamente solide.

Pentru situațiile de urgență sau intervenții speciale, proiectanții au prevăzut 15 zone de trecere peste banda mediană, fiecare având o lungime de 160 de metri, distribuite la intervale de aproximativ 5 kilometri pe tot parcursul traseului. De asemenea, proiectul include spații de servicii securizate, dotate cu parcări moderne, precum și centre speciale de întreținere, monitorizare și coordonare a traficului, amplasate în punctele cheie ale autostrăzii.

Costul total al proiectului

Valoarea totală estimată este de 11.128.542.000 lei, inclusiv TVA, calculată la prețurile din 3 martie 2026 și la un curs de 5,0981 lei/euro, potrivit documentului publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Acest lucru înseamnă 2,18 miliarde de euro, la cursul utilizat în documentație.

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 33 luni.

Preluarea proiectului în consultare publică de către Ministerul Transporturilor reprezintă etapa premergătoare aprobării indicatorilor în ședință de Guvern. Apoi urmează lansarea licitațiilor pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor propriu-zise.

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Tags: Infrastructură autostrada Stiri Bucuresti Stiri Alexandria Stiri Teleorman Guvernul Romaniei Ministerul Transporturilor Stiri Ilfov Stiri judetul Giurgiu Autostrada A0
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