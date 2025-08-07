Toamna aceasta, Kanal D le aduce pasionaților de quiz-uri și distracție de calitate un nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”. Emisiunea fenomen, care a cucerit milioane de telespectatori cu provocările sale captivante și atmosfera inconfundabilă, va intra din nou în casele românilor, din 18 august, în fiecare luni și marți, de la 23.00.

Fiecare nouă ediție a celebrului quiz va aduce în prim-plan concurenți din diferite zone ale țării, cu profesii dintre cele mai diverse, cu toții pasionați de cuvinte și gata să extragă soluțiile corecte în fața definițiilor oferite, în stilu-i inconfundabil, de Dan Negru.

Ce spune Dan Negru despre noul sezon „Jocul cuvintelor”

„Mă bucur de cei patru ani de exerciții ale minții. Când totul se schimbă atât de repede, Jocul cuvintelor rămâne o stabilitate, mă bucură normalitatea; quiz-ul acesta e un obicei sănătos pentru milioane de oameni”, a spus Dan Negru.

Spectacolul cuvintelor și al sensurilor, bucuria câștigurilor, dinamica dialogurilor orchestrate cu măiestrie de amfitrionul quiz show-ului, precum și tensiunea concursului vor face în continuare deliciul publicului. Sportul minții este iar la îndemâna tuturor, pe micul ecran, așa că vă așteptăm, din 18 august, la Kanal D, să urmăriți în fiecare luni și marți, de la 23.00, noul sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, plin de energie și emoție, cu provocări fresh și antrenante pentru toate vârstele.

