Dana Chera, cunoscută publicului ca Dana Grecu, revine pe micile ecrane după o pauză lungă. Jurnalista a realizat mai multe emisiuni la Antena 3, apoi a intrat în concediu de maternitate și nu s-a mai întors în trust. În urmă cu un an jumătate, Dana Grecu a prezentat emisiuni la postul Medika TV.

Acum, fosta vedetă de la Antena 3 a semnat contractul cu Etno TV. „Prima mea reacţie când am auzit postul? Am tăcut, nu am zis nimic”, a spus Dana Chera când a primit propunerea. Postul de muzică populară se transformă acum într-un canal generalist, cu o componentă informativă.

„Oricine aude Etno pune egal cu muzica populară. Pentru cine vrea să citească doar titlul, pare o nebunie. Dar am încercat să înțeleg, iar lucrurile sunt foarte logice: publicul care simpatizează Etno TV este «alergat» de posturile de știri. Este un public care votează, care vrea să fie informat, care îngroașă rândurile la plata taxelor.

Mai mult, este un public relaxat, nu este un public înverşunat, şi eu abia aştept să mă întâlnesc cu el. Nu i-aş spune un public bătrân, nici publicul doar unei generaţii. Pentru că sunt şi mulţi tineri care ascultă muzică populară şi care se regăsesc în tradiţii şi în portul popular. Niciun om politic, nimeni nu poate judeca un public după muzica pe care o ascultă”, a declarat Dana Grecu despre semnarea contractului cu Etno TV, pentru paginademedia.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce emisiune va prezenta Dana Grecu la Etno TV

Jurnalista va avea un talk-show care va fi social, politic, difuzat în prime-time. Emisiunea Danei Chera poate fi urmărită de la ora 20.00 până la ora 22.00, de două ori pe săptămână.

Fosta vedetă de la Antena 3 mai are un proiect la Etno TV, fiind vorba despre o emisiune de weekend. „O emisiune de weekend, care se va ocupa de wellbeing, dar adaptată, evident, publicului Etno TV. O emisiune care ne va învăţa cum să trecem peste greutăţile vieţii, dar să rămânem zdraveni la cap şi sufleteşte. O emisiune despre tainele minţii, dar despre suflet 100%”, a mai spus Dana Grecu pentru sursa mai sus menționată.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro BOMBĂ! Gestul șocant făcut de Liviu Dragnea înainte de despărțirea de Irina Tănase. Tânăra nu a bănuit nimic EXCLUSIV

Observatornews.ro EXCLUSIV: Momentul în care Nicolae, șofer de microbuz, a primit o piatră în cap și a căzut secerat, în Bolintin-Vale

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2022. Racii trebuie să fii pregătiți pentru situații ciudate, încurcături, inclusiv unele legate de datorii

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai