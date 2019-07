„Când am plecat prima dată din trupa, pentru că a 2 a oară nu am plecat, am încheiat glorios că să zic așa, de comun acord de a întrerupe activitatea concertistică, a reprezentat o etapă extrem de dureroasă și a fost unul dintre momentele care m-au ajutat să mă formez. În perioada de tranziție am avut foarte puțini oameni, majoritatea aș zice că s-a retras, dar am găsit câțiva, puțini, foarte puțini, care m-au ajutat să mă descurc și să merg înainte”,a declarat Dana Nălbaru pentru „Acces Direct”, potrivit Spynews.

În urmă cu doi ani, Dana și Dragoș Bucur au adoptat o fetiță.

„Dacă unul dintre noi își dorea mai mult sau mai puțin, nu adoptam. Nu o adoptăm pe Roxana. Nu făceam pasul asta. Deci amândoi ne-am dorit la fel de mult. A fost o decizie asumată și discutată cu ceilalți 2 copii ai noștri. Deși Kadri era mic a contat foarte mult părerea lui. Înainte de a veni Roxana, i-am explicat, el este un copil cu o capacitate intelectuală bine dezvoltată și din reacțiile pe care le-a avut mi-am dat seama care ar fi reacția lui vis a vis de a adopta un copil, membru în familie. Sofia era deja mare și și-a putut exprimă părerea, dar a trebuit să fim amândoi absdsolut convinși și sinceri vis avis de subiectul asta pentru că a dopta un copil nu e un lucru ușor. (…). Acum după 2 ani ea este perfect integrată în familie, suntem foarte bine cu toții și sunt foarte fericită că mi-a dat Dumnezeu puterea asta de a înțelege, de a o înțelege pe ea, pentru că a trecut pitică prin niște lucruri destul de grele. Roxana este foarte drăguță, este un copil care se poate face foarte plăcut și e foarte veselă și foarte plină de viață. Vrea să cunoască tot, s-a integrat la școală, i-a fost greu să înțeleagă de ce trebuie să se ducă la școală”, a povestit Dana Nălbaru potrivit sursei citate.

Citeşte şi:

Președintele Iohannis a convocat CSAT pentru marți pe tema rectificării bugetare