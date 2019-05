Înainte să fie poreclită „Abramburica”, după numele personajului interpretat în emisiunea „Abracadabra”, Dana Rogoz a făcut parte din grupul Minisong condus de regretatul Luchian Mihalea. A ajuns în preajma lui Marian Râlea când emisiunea s-a mutat de la TVR la PRO TV.

„Eu deja făceam parte din echipa PRO, cred că aveam 9 ani, îl știam ca magician, cumva prima întâlnire fusese cu mult înainte, când eu eram în Minisong și el la Abracadabra. Îmi aduc aminte de castingul propriu-zis și intrarea în echipă. M-a primit zâmbind. Nu am avut emoții la casting, pentru că te făcea să o iei în joacă. Cumva, totul era un joc, nu era presiune, nu trebuia să dovedești nimic. Îl pot numi mentorul meu, a fost și este în continuare o persoană extrem de importantă în sufletul, în deciziile vieții mele, adică a contat foarte mult prezența lui în viața mea”, a declarat, pentru Libertatea, Dana Rogoz.

N-a încurajat-o să devină actriță

În momentul în care a aflat că Dana Rogoz vrea să îi calce pe urme și să devină actriță cu acte, Marian Râlea i-a dat un test. A vrut să se asigure astfel că ea nu va face o alegere greșită în viață: „Mi-a zis: „Să nu faci meseria asta, că este foarte grea, că sunt puține roluri de fete, că o să suferi, că e greu!”. Ceea ce e adevărat, dar, de fapt, a vrut întotdeauna să mă ambiționeze, să mă motiveze, adică să mă facă să caut cu adevărat în mine motivele pentru care aleg această meserie, să nu fie la întâmplare. Mi-a zis că o să mă plictisesc, că am făcut prea mult, că am început prea devreme. Dar, până la urmă, tot asta am făcut și s-a bucurat, cu siguranță”.

Văzând-o cât este de hotărâtă, actorul i-a făcut o surpriză și i-a fost alături în ziua în care a dat examen: „M-a sunat cu o seară înainte și mi-a zis: „Pot să te duc eu mâine la admitere la ATF?”. Adică să vină cu mine acolo, înainte să intru! Pentru restul a fost așa… o apariție: „O, Doamne! Magicianul și Abramburica!” „.

E convinsă că magicianul i-a purtat noroc

Anii au trecut și Dana Rogoz își exercită cu brio meseria. Cei doi s-au mai întâlnit pe scena de la Teatrul Bulandra, în piesa „Mecanica inimii”, însă personajele interpretate de ei nu aveau prea multe interacțiuni.

În spectacolul „Proof” de la Unteatru sunt în roluri de tată și fiică. „Mi-a purtat noroc și cred că, într-un fel, a fost mândru că până la urmă s-a nimerit să fiu singurul copil din gașca Abracadabra care chiar a ales traseul ăsta. Restul, toți au rămas tot în lumea asta, dar în spatele camerelor. Mulți au optat pentru regie, alții sunt producători”, a conchis Dana Rogoz.

