Cele două au intrat în pas grăbit în platoul emisiunii, râzând și amuzându-se copios. Dana Rogoz și Lia s-au așezat rapid pe canapea, iar micuța a stat chiar în brațele mamei. Imediat s-a văzut într-un ecran, în culise, și a arătat fericită cu degetul că acolo e chiar ea.

„Lia, tu ești acolo”, a spus Dana Rogoz, amuzându-se de reacția micuței alături de Lili Sandu și Shurubel, prezentatorii emisiunii „Vorbește lumea”. Ulterior, actrița a povestit cum va petrece sărbătorile în familie și este deja cu gândul la vacanță.

„Decembrie e cea mai aglomerată lună din an și vine cu foarte multă emoție și poate și un sentiment de vinovăție că nu stau suficient de mult cu ei uneori. Și atunci încerc să compensez. Când suntem împreună chiar încerc să fac ca timpul ăla să conteze”, a declarat Dana Rogoz, conform protv.ro.

Anul trecut, vedeta a mers cu copiii în Laponia, acum se pregătește de un sejur la Paris. „Mergem la casa lui Mickey Mouse! Chiar am muncit anul acesta. Merit vacanță”, a declarat ea.

Nu-și mai dorește al treilea copil

Dana Rogoz e căsătorită din anul 2012 cu regizorul Radu Dragomir. Au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia, însă actrița a recunoscut, într-un interviu pentru Click, că nu-și mai dorește al treilea copil.

Vedeta nu are o bonă și mereu se bazează pe ajutorul soțului ei. Radu Dragomir are grijă de copii cât ea lipsește de acasă, când merge la evenimente, când are repetiții la teatru sau spectacole. „Îi las cu Radu. Am noroc că deja sunt mai mari și se poate înțelege și el mai bine cu ei. Și oricum nu stau foarte mult!”, a spus Dana Rogoz, care a făcut dezvăluiri pe larg despre Vlad și Lia.

„Copiii nu sunt dependenți de mine. Pot sta foarte bine și doar cu Radu, i-am mai dus și la mama destul de des, i-am lăsat și cu o prietenă de-a noastră. Vlad e o fire independentă, e liber să ne spună toate secretele lui, nu are nici un fel de cenzură. Spune orice prostioară pe care o face la școală, nu simte să-mi ascundă mie ceva, încă”, a mai spus actrița.

Întrebată dacă își dorește să devină mamă pentru a treia oară, ea a spus hotărâtă că nu. „Sunt deja mamă, rămân mamă, dar gata! Am terminat! Nu s-a mai pus problema. Sunt foarte implicată în ce-i privește pe copii și vreau să le fie lor bine. Nu există alte planuri în acest sens”.

Cât despre căsnicia cu Radu Dragomir, Dana Rogoz are numai cuvinte de laudă. „Nu mă dau expertă în ale căsniciei, dar nu cred în secrete! La noi a funcționat totul pentru că am fost foarte sinceri unul cu celălalt. Cred că semănăm în punctele esențiale. Nu a trebuit niciodată să fac eforturi pentru a fi pe placul lui sau iubită de el. Ne-am iubit și ne iubim așa cum suntem și am fost de-a lungul celor 18 ani”, a încheiat ea.

