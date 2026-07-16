PSD nu strânge 233 de voturi ca să facă o majoritate în Parlament, spune Sorin Grindeanu: „Noi suntem cel mai aproape”

Sorin Grindeanu spune că PSD face demersuri pentru a strânge majoritatea în Parlament

Grindeanu a subliniat că PSD face demersuri pentru a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou guvern, menţionând că formaţiunea sa este „cea mai aproape” de a forma o majoritate.

„Fac tot efortul posibil să avem această majoritate. În acest moment, PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru o majoritate în Parlament, dar nici ceilalţi nu o fac. Noi suntem cel mai aproape în a face acest lucru”, a afirmat liderul PSD, la Antena 3 CNN. Reamintim că social-democrații susțineau, la începutul acestei luni că PSD ar putea obține peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern cu o singură condiție.

Grindeanu: „E dificil de crezut că vom avea un guvern curând”

Sorin Grindeanu este de părere că va fi dificil ca formațiunile politice să ajungă la un consens și să formeze un guvern curând.

„Dacă e vorba de dorinţa personală a mea, ca, eu cred, a fiecărui român de bună-credinţă, e să avem un guvern cât mai repede. Mi-e dificil să cred, în schimb, dacă vorbim din perspectivă politică, că acest lucru se va întâmpla”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că tabăra aflată în prezent la guvernare, formată din PNL şi USR, încearcă să „perpetueze această stare, care nu e una bună pentru România, indiferent cine se află la putere şi indiferent cine este în opoziţie”.

Liderul PSD a criticat dur actuala conducere de la Palatul Victoria

Grindeanu a criticat dur actuala conducere, acuzând lipsa de politici publice concrete.

„Singura politică publică a celor aflaţi la guvernare este, în ultimele trei luni, înjurătura la adresa PSD”, a declarat acesta. El a mai adăugat că românii îşi doresc un guvern stabil, fără un prim-ministru care „spune la fiecare cinci minute că vrea să plece, dar nu pleacă”.

Tot joi seara, Sorin Grindeanu a dezvăluit și ce s-a discutat în culisele negocierilor dintre Nicușor Dan și partide, atunci când Ilie Bolojan a fost acuzat că s-ar fi răzgândit cu privire la susținerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Liderul social – democraților a vorbit despre momentul în care președintele României și liderii celor patru partide s-au întâlnit la Cotroceni, după ce variantele de premier Eugen Tomac și Adrian Veștea au picat.

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