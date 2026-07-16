Istoria și farmecul Castelului Teleki din Gornești

Construit în secolul al XVIII-lea, edificiul este considerat unul dintre cele mai frumoase castele din Ardeal, fiind supranumit și „Comoara Mureșului”. Acesta s-a redeschis publicului după aproape trei ani de lucrări de restaurare, realizate prin programul „România Atractivă”, cu o finanțare PNRR în valoare de 4,6 milioane de euro.

„Istoria castelului Teleki din Gornești se suprapune peste cea a familiei Teleki, un neam ce a marcat istoria Transilvaniei prin personalitățile sale politice și intelectuale. Din generație în generație, urmașii acestei familii au creat din moșia de la Gornești un loc care exprimă spiritul liber, intelectual al vremii”, se arată pe platforma oficială a programului național de turism cultural „România Atractivă”.

Castelul Teleki din comuna Gornești, județul MureșIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Castelul, care evocă eleganța reședințelor nobiliare din jurul Budapestei, precum Gödöllő sau Pecel, a fost proiectat de arhitectul austriac Johannes Mayerhoffer. Construcția, realizată în stil baroc Grassalkovich, dispune de 52 de camere și 365 de ferestre, simbolizând calendarul anual (săptămâni și zile n.r.).

Edificiul are o formă în «U» și este dominat de o cupolă impresionantă, situată deasupra sălii de mese. Tavanul acesteia este decorat cu fresce bogate, ilustrând motive florale specifice sfârșitului secolului al XIX-lea. Blazonul familiei Teleki, un simbol al istoriei și prestigiului, poate fi admirat deasupra ușii principale și al balconului.

Parcul și grădina castelului

Dincolo de arhitectura sa impresionantă, castelul este înconjurat de un parc peisagistic de o frumusețe aparte, amenajat începând cu secolul al XIX-lea. Vizitatorii pot admira specii rare de arbori, inclusiv Gingko Biloba, cedri de mlaștină, mesteceni, platani și stejari.

Un șanț de apărare transformat într-un element decorativ și un lac alimentat de izvorul Margit completează peisajul idilic. Parcul este presărat cu statui alegorice și mitologice, unele inspirate din lucrările ilustratorului francez Jacques Callot. Printre acestea se numără reprezentări ale zeilor Ganymedes, Bacchus, Ceres, Neptun, Pan și Venus, aduse din Budapesta în primele decenii ale secolului XX.

Naționalizat în 1949 și folosit timp de decenii ca sanatoriu, castelul a fost retrocedat familiei Teleki în 2011.

Inaugurarea oficială va avea loc pe 1 august

În 2026, Castelul Teleki și-a propus să devină un reper cultural și turistic, iar ceremonia oficială de deschidere din 1 august va marca acest nou început.

„Foarte mulți ne-ați întrebat care este diferența dintre 16 iulie şi 1 august. Din 16 iulie redeschidem castelul pentru vizitatori, dar deschiderea oficială şi festivă va avea loc doar pe 1 august. Evenimentul din 1 august va fi o sărbătoare de-o zi întreagă!”, au precizat administratorii Castelului Teleki într-o postare pe Facebook.

În cadrul evenimentului, vizitatorii vor avea ocazia să descopere spațiile renovate prin tururi ghidate, să participe la o masă rotundă despre protejarea monumentelor și să exploreze o cameră tematică de tip „escape room”. Copiii vor avea parte de ateliere de creație și spectacole de teatru de păpuși. Atmosfera va fi completată de un concert al pianistului Cári Tibor și un spectacol de dans susținut de Navarra Dance.

De asemenea, cafeneaua 112 Coffee își va deschide porțile, promițând să devină un punct de întâlnire pentru comunitatea locală.

Cum se ajunge la castel

Castelul Teleki, un loc ce adăpostește secole de istorie și cultură, își așteaptă vizitatorii să-i descopere farmecul și să retrăiască atmosfera de altădată, într-un cadru unic de poveste.

„Comoara Mureșului” este situată în localitatea mureșeană Gornești la doar 17 km de Târgu Mureș, pe drumul național DN15/E578, care face legătura între Târgu Mureș și Reghin.

Programul de vizitare este de luni până duminică, între orele 10:00–18:00.

Un bilet de intrare costă 40 de lei. Există și un bilet redus, de 20 de lei, disponibil pentru pensionari, elevi și studenți. Pentru grupuri de minimum 20 de vizitatori, biletul costă 30 de lei.

În schimb, intrarea este gratuită pentru copiii sub 13 ani, pentru persoanele cu dizabilități împreună cu însoțitorul lor, precum și pentru locuitorii din Gornești care prezintă un act de identitate. 

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