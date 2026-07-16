„Cred că există o diferență între ironic și extrem de ironic. Și cred că suntem cu toții foarte, foarte tensionați dacă facem o mare discuție dintr-o ironie în spațiul public. Poate că putea să lipsească o ironie într-un cadru instituțional, când societatea este tensionată”, a afirmat Nicușor Dan, aflat la Muzeul Național de Istorie din Calea Victoriei, unde a participat la expoziția „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”.

„Dar, pe de altă parte, reacțiile astea în exces nu fac deloc bine. Haideți să vorbim de chestiuni substanțiale. Asta așteaptă, cred eu, românii de la noi, să le rezolvăm problemele de zi cu zi”, a adăugat el.

Ce a postat DIICOT pe Facebook și cum a răspuns Dragoș Pîslaru

Reamintim că reprezentanții DIICOT au postat miercuri, 15 iulie, un mesaj pe pagina de Facebook a instituției în care au râs de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru (PNL). Motivul a fost că acesta a demis-o pe Alexandra Zară de la șefia Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru că nu a fost informat despre perchezițiile făcute de DIICOT pe 30 iunie la azilele ilegale din Bihor deținute de Viorel Pașca.

„Astăzi suntem și la Casa de Pensii! ;) Scuze că nu am anunțat înainte!” a fost mesajul instituției conduse din aprilie de Codrin Miron. Mesajul a fost însoțit de un emoticon ironic, mai exact un zâmbet cu un ochi închis („wink”).

Seara, ministrul interimar al Muncii, pus în funcție la recomandarea premierului demis Ilie Bolojan (PNL), a reacționat tot pe Facebook. „Am văzut «ironia» din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă și cred că o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată”, a scris Dragoș Pîslaru pe rețeaua de socializare.

Ministrul PNL a continuat: „Propunerea mea rămâne aceea de a avea un protocol de colaborare instituțională care să pună pe primul loc sănătatea și bunăstarea oamenilor vulnerabili afectați de astfel de acțiuni. În absența unui astfel de protocol, viața oamenilor este pusă în pericol, iar prioritatea noastră principală trebuie să fie viața oamenilor”.

„În cazul de la Casa de Pensii, fiind o speță complet diferită, care nu implică sănătatea a peste 400 de oameni vulnerabili, nu simt absolut nici o nevoie să fi fost informat prealabil în vreun fel. Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea. Azi nu este despre glume ori înțepături ironice. Azi avem datoria să demonstrăm respect pentru instituțiile publice în care lucrăm și, mai important, pentru românii pe care îi slujim”, a conchis Pîslaru.

Reamintim că fosta preşedintă a ANPDPD a fost demisă pe 8 iulie pentru că nu l-a anunțat în prealabil pe ministrul Pîslaru despre acţiunea DIICOT din 30 iunie referitoare la azilele ilegale din Bihor. „Înţeleg că s-a simţit într-o postură inconfortabilă în momentul în care a aflat în dimineaţa acţiunii, însă i-am spus şi dumnealui că […] mi-a fost învederată expres obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la informaţiile care mi-au fost aduse la cunoştinţă”, a replicat ea într-o conferință de presă. După câteva zile, Pîslaru a afirmat că nu era obligat să o sune pe Zară și să o anunțe că o demite, pentru că ea „ocupa o funcție politică”, pusă de PSD, dar totuși a făcut acest lucru. „În politica pesedistă, eleganța și diplomația nu își au locul”, a transmis Pîslaru pe 12 iulie.

Mai reamintim că, pe 14 iulie, preşedintele Nicuşor Dan a spus că este „mulţumit spre foarte mulţumit de activitatea parchetelor”, adică DIICOT, DNA și Parchetul General. „Aduc aminte că în momentul în care am desemnat şefii celor trei parchete am spus că am invitat societatea să aştepte şase luni, ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mişcă foarte bine”, a afirmat șeful statului.