Povestea unei greșeli costisitoare

Totul a început în 2023, când proprietarul imobilului a schimbat contul bancar pentru plata chiriei. Femeia, care achita lunar suma de 990,50 euro, a plătit din greșeală chiria de două ori și a primit banii înapoi. Însă, ulterior, o eroare în ordinul său de plată permanent a dus la omiterea plății chiriei pentru lunile iulie și august 2023. În acea perioadă, ea era copleșită de probleme personale, concentrându-se pe îngrijirea fiului său bolnav.

Pe 4 august 2023, avocatul proprietarului i-a trimis o notificare de reziliere imediată a contractului. Femeia a achitat datoriile restante, dar decizia de evacuare a rămas în vigoare. Süddeutsche Zeitung, descrie cazul drept „poate cea mai tristă poveste de pe piața imobiliară din München” .

Judecătorii: Legea este de partea proprietarului

Deși unul dintre judecătorii implicați a criticat atitudinea proprietarului, afirmând că „un proprietar amabil v-ar fi avertizat că aveți restanțe la chirie, dar dumneavoastră nu aveți un proprietar amabil. V-a lăsat să cădeți în capcană”, instanța a decis că situația nu este una excepțională. Judecătorii au subliniat că femeia este responsabilă pentru verificarea propriilor plăți și că starea de sănătate a fiului său nu constituie o justificare suficientă pentru neglijență.

Hotărârea instanței, care nu mai poate fi atacată prin recurs, a confirmat că două luni de chirie restante sunt un motiv legal pentru rezilierea contractului de închiriere. Proprietarul a refuzat să comenteze acuzațiile conform cărora ar fi lăsat-o intenționat pe chiriașă „să cadă în capcană”, invocând procesele juridice încă în desfășurare.

Proprietarul încercase anterior să o evacueze

Problemele între chiriașă și noul proprietar, care a cumpărat imobilul în 2022, nu sunt recente. Potrivit Süddeutsche Zeitung, proprietarul a încercat anterior să rezilieze mai multe contracte de închiriere din clădire, inclusiv pe cel al femeii, motivând că dorește să transforme imobilul într-o locuință pentru mai multe generații ale familiei sale. Instanța a respins însă aceste cereri.

Acum, femeia riscă să își piardă apartamentul nu din cauza unei asemenea justificări, ci din cauza celor două chirii neachitate. Deși a pierdut procesul în două instanțe, ea refuză să renunțe. Decisă să lupte în continuare, intenționează să ducă cazul în fața Curții Federale de Justiție din Karlsruhe, sperând într-o soluție care să îi permită să rămână în locuința sa de o viață.

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