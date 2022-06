Dana Săvuică a spus cine sunt bărbații celebri care i-au făcut avansuri. Un cunoscut om de afaceri a fost atrasă de ea

Dana Săvuică a fost invitată în urmă cu ceva vreme la rubrica sosurilor picante din emisiunea „La Măruță”. Printre altele, vedeta a spus și cine sunt bărbații celebrii care i-au făcut avansuri.

„Adrian Enache, Giovanni Becali și Cătălin Botezatu mi-au făcut avansuri”, a dezvăluit Dana Săvuică în emisiunea difuzată pe Pro TV.

Totodată, vedeta a spus care au fost motivele pentru care a divorțat de Răzvan Stanciu. Au fost căsătoriți 25 de ani, însă în 2016 au divorțat.

„Gelozie, ceva probleme financiare, dar se rezolvau, și infidelitatea partenerului, acestea au fost motivele. Într-o relație, drumul e pe ambele sensuri și cu dus, și întors. În 25 de ani, nu ai cum să nu înșeli și cu gândul, și cu fapta”, a recunoscut Dana Săvuică, potrivit click.ro.

Dana Săvuică, prima vedetă din România care a pozat în Playboy

Dana Săvuică a fost prima femeie din România care a pozat pentru Playboy. Fostul fotomodel a avut acceptul familiei și a vrut să demonstreze că femeia este frumoasă la orice vârstă. Vedeta a spus că după ce a apărut în Playboy, ea și-a încheiat cariera în modelling.

„Familia mea a reacționat bine. Nu aș fi făcut acest lucru dacă nu aveam acceptul lor. Mi-a păsat și nu mi-a păsat de ce a zis societatea. Am vrut să arăt că femeia este frumoasă la orice vârstă și că trebuie să ne debarasăm de complexe. Pot spune că am făcut-o și pentru ego-ul meu. După apariția în Playboy am terminat cu partea de modelling”, a declarat vedeta într-un interviu pentru Ego.ro.

