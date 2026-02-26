Aflat într-o parcare, prezentatorul de la Antena 1 a găsit pe jos, lângă mașina lui, un teanc de bani. Și la scurt timp s-a filmat și a postat imaginile pe Instagram, la story, întrebându-i pe cei care îl urmăresc în mediul online ei ce ar face: ar lua banii și ar merge acasă sau ar încerca să găsească persoana care i-a pierdut?

„Uite ce am găsit acum în parcare, lângă mașina mea. Și acum, întrebare. Fii sincer în sufletul tău… Ai căuta proprietarul, i-ai da înapoi? Sau să-mi iau ceva frumos de 1-8 martie? Sunt mai mulți… Ei bine, o să dureze niște ore, o să trebuiască să scriu pe niște grupuri, dar din bun simț și pentru faptul că, de câte ori am pierdut ceva, fără să fiu celebru, mai ales la Timișoara și la Reșița, mi s-au returnat bani și acte… O să îi dau înapoi!

Hai să vedem cât îmi ia să aflu cine i-a pierdut. Știu, sunt într-o parcare unde știu cam cine ar putea să vină! 15.40… începe cronometrul”, a spus Dani Oțil.

După ce și-a anunțat fanii din mediul online că a decis să-l caute pe cel care și-a pierdut banii, Dani Oțil a făcut tot posibilul să întâlnească persoana în cauză. Iar după aproximativ 45 de minute a aflat cine rămăsese fără acea sumă.

După cum a afirmat chiar vedeta tot într-un clip video postat pe story, cel care și-a pierdut banii era tatăl unei fetițe.

„16.25… Eu zic că e bine. Nou record! În 45 de minute am descoperit omul care a pierdut banii. Este tatăl unei fetițe care a venit în acea parcare să ia fetița. Sau poate să o lase… Nu știm! Hai, eu mi-am făcut treaba de 1 și 8 martie. Fă-ți-o și tu! Înseninează și tu ziua cuiva și hai să fim mai corecți. Mai ales cei care nu stăteam în banii ăia.

Vă dați seama cât de aiurea este când pierzi un buletin sau un carnet de conducere? Și poate nici nu ai domiciliul în locul în care l-ai pierdut sau în locul în care trăiești… E o întreagă tevatură! Nu mă luați de exemplu, că am și eu păcatele mele. Dar zic și eu… Cineva zâmbește azi”, a mai spus Dani Oțil pe Instagram, la story.

