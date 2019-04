Dani Oțil: „Chiar dacă nu par, sunt foarte dus la biserică. Familia mea ținea foarte mult la slujba de duminică”

Libertatea: Când ai fost ultima oară la biserică? De Paște îi mărturisești preotului păcatele?

Dani Oțil: Chiar dacă nu par, eu sunt foarte dus la biserică, pentru că familia mea ținea foarte mult la participarea la slujba de duminică, mai ales în duminica de Paște. Din nefericire, în timp, am început să am mai puțină încredere în preoți și să rămân cu încrederea în Dumnezeu și în biserică. La București îmi pare foarte rău că nu am biserica de la mine de la țară.

– Care e cea mai dragă amintire din copilărie legată de sărbătorile pascale?

– Masă mare, în jur de 24-26 de oameni, iar eu întotdeauna la masa copiilor, pentru că dintre veri, eu mereu am fost cel mai mic. Fără telefoane și multă, multă lume care comunica și împărtășea lucruri, pentru că nu exista Facebook sau Instagram.

– În calitate de patron de restaurant, ce secrete ai furat de la bucătarii angajați?

– Cel mai mare secret pe care l-am aflat de la toți bucătarii cu care am lucrat sau de la mari consultanți la nivel european și mondial este că, indiferent cât ai studiat bucătărie, lucrurile pleacă tot de acasă. Fiecare bucătar mare pe care l-am cunoscut mi-a dat câte un mic exemplu, de la el de acasă, despre o rețetă specială pe care o făcea mama lui. Deci, cred că în fiecare dintre noi se află un mic bucătar: mama.

Duce dorul sarmalelor făcute de mama lui: „N-ar fi o idee rea să îmi trimită!”

– Anul acesta, de Paște, primești pachet de la mama ta, comanzi mâncare sau dai o mână de ajutor în bucătărie? Care sunt preparatele preferate?

– Eu nu mai primesc pachet de la mama încă din vremea studenției, când într-adevăr mă bucuram de tot ce venea de acasă. Nu mai primesc pachet, dar îmi este foarte, foarte dor de sarmalele făcute de mama, pentru că oriunde m-am plimbat pe planetă, am descoperit că sarmalele ei sunt cele mai bune. N-ar fi o idee rea să îmi trimită! Ce dacă fac 40 de ani mâine-poimâine?

– În zilele de sărbătoare, tu și Răzvan apăreți pe post, emisiunile fiind înregistrate, dar sunteți, de fapt, în vacanță. Unde petreci sărbătorile?

– Nu, nu toate emisiunile de sărbători sunt înregistrate. O facem doar atunci când ne dăm seama că nu găsim artiști sau invitați care să vină în emisiune, în direct, și atunci preînregistrăm. Dar cu siguranță o să căutăm pentru zilele de sărbători zone în care să ne ducem și să ne bucurăm de lucruri și locuri de văzut, mai mult decât stat la masă, mâncat, băut, genul de Paște tradițional pe care îl înțeleg mulți. Nu este vorba despre mâncare.

