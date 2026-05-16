România luptă pentru trofeul Eurovision 2026

Finala Eurovision Song Contest 2026 are loc în această seară, iar 25 de țări intră în competiție pentru marele trofeu. Printre artiștii care s-au calificat în ultimul act al concursului se află și Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României cu piesa „Choke Me”.

Artista, în vârstă de 22 de ani, este studentă la Facultatea de Fizică și a atras atenția publicului european încă din semifinală, când a reușit să obțină unul dintre locurile care duc în marea finală.

Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu înainte de show

Cu puțin timp înainte de prestația live, Alexandra Căpitănescu le-a mulțumit fanilor pentru susținerea primită și i-a îndemnat să o voteze în această seară.

Artista a recunoscut că trăiește emoții puternice și că întreaga experiență Eurovision pare desprinsă „din altă realitate”.

„Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru încredere, pentru susținere, pentru faptul că sunteți alături noi și ați fost alături de noi. Este o experiență incredibilă tot ce se întâmplă, parcă este rupt din altă realitate.

Vreau să vă spun că, dacă ar fi să vă dau un sfat, să aveți încredere în intuiția voastră și în vocea voastră, pentru că este important să spuneți ceea ce simțiți și să nu renunțați niciodată”, a declarat artista, pe Instagram.

Alexandra Căpitănescu, printre cele mai discutate apariții din concurs

Piesa „Choke Me” s-a numărat printre cele mai comentate momente ale ediției Eurovision 2026, atât din cauza versurilor, cât și a conceptului artistic prezentat pe scenă.

În ultimele zile, reprezentanta României și echipa sa au făcut mai multe modificări în show, inclusiv introducerea unui nou personaj simbolic în coregrafie. În ciuda controverselor apărute la începutul competiției, artista a reușit să ajungă în finală și speră acum la unul dintre cele mai bune rezultate pentru România din ultimii ani.

