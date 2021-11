Invitat în podcastul lui Speak, Dani Oțil a făcut o serie de dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. Avea 28 de ani și o garsonieră de 40 mp când Răzvan Simion l-a chemat la o discuție serioasă. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a povestit că prietenul său găsise un duplex într-un cartier din Corbeanca și voia să se mute acolo, însă voia ca și el să stea în jumătate de vilă.

Răzvan Simion i-a negociat prețul casei lui Dani Oțil și i-a făcut și credit la bancă, având amândoi același salariu. Așa a ajuns prezentatorul să se mute din garsonieră în vilă și să renunțe și la visul său de a-și cumpăra avion.

„Mi-am luat casă de gura lui Răzvan. El a găsit un duplex și nu a vrut să se mute cine știe ce panaramă acolo. Era proaspăt căsătorit. Cred că i-a spus soția: «Ne mutăm, dar…». Așa că el mi-a negociat casa. A scăzut la preț aproape 25.000 de euro din suma inițială. Prețul este de apartament la casa mea. Nu stau în mega cartier. (…) Ne-am luat două case lipite, pentru că eu aveam bani să-mi iau un avion”, a spus Dani Oțil.

Dani Oțil a vrut să-și ia avion în loc de casă

Vedeta știa exact ce avion își dorește, cât costă și ce model, iar planul său era să se plimbe în toată lumea. Visul lui Dani Oțil a fost spulberat de Răzvan Simion care l-a pus să-și ia casă.

„Eu voiam să îmi iau un avion ultraușor și voiam să plec să văd lumea. Era 2008, începuse criza. Și Răzvan m-a chemat la masă cu soția. Eu, burlac. Și mi-a pus întrebarea aia, ei deja aveau un copil: «Dani, trebuie să vorbim. Tu ce ai de gând cu viața ta?» Eu am spus că a venit criza, că ni se vor înjumătăți salariile, ceea ce s-a și întâmplat, plus, minus. Eu am o garsonieră și am niște bani deoparte, vreau să mai pun ceva cu banca și să îmi iau un avion și vreau să mă plimb. L-am văzut pe Răzvan că face așa, ca atunci când ești la tablă și ală din prima bancă știe lecția, dar tu nu o știi.

Și eu zic: «Ce nu? Am și găsit, se cheamă așa…» Și Răzvan mi-a pus contractul în față. Negociat, tot. A făcut și credit la bancă pentru mine. Având același salariu, a făcut un dosar și pentru bancă, atunci când a luat el creditul. Și mi-am luat casă în loc de avion”, a mai spus Dani Oțil în podcastul lui Speak.

Ideea lui Dani de a își cumpăra avion a ajuns și la urechile prietenilor lui, iar aceștia au glumit pe baza situației de atunci: „A venit un prieten foarte bogat, cred că plătit de Răzvan, să-mi zică: «Ai fi fost singurul din România care stă în garsonieră de 40 mp, dar are avion!»”.

