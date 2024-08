Dani și ispita Mădălina de la „Insula Iubirii” au dus relația lor la un alt nivel, iar camerele de filmat au surprins momente pasionale din dormitor. În cel mai recent episod al emisiunii, cei doi nu s-au mai ascuns, fiind protagoniștii unor scene incendiare care au atras atenția telespectatorilor.

După o petrecere plină de distracție și atingeri vizibile, Dani și Mădălina au mers împreună în dormitor. Întinși în pat, cei doi au continuat cu atingerile, care au escaladat rapid. Deși inițial au încercat să păstreze discreția sub pătură, dorința lui Dani de a-și schimba poziția a dus la o dezvăluire neașteptată. Pilota a alunecat, dezvăluind că Mădălina nu mai purta pantalonii de pijama.

Încercările disperate ale Mădălinei de a acoperi situația cu cearceaful au fost în zadar, deoarece pentru câteva secunde, camerele au capturat ceea ce s-a întâmplat între ei. Momentele intime dintre cei doi au ridicat și mai multe semne de întrebare cu privire la evoluția relației lor în cadrul emisiunii.

„Încercând amândoi să păstrăm o anumită aparență legată de prietenia dintre noi sau frăție, nu s-a văzut absolut nimic”, a spus Mădălina, care a admis că există atracție între ea și Dani, potrivit a1.ro.

„Practic suntem atrași unul de celălalt”, a punctat ispita, după momentele pasionale din pat.

El a spus: „Poate și ea vrea să facem dragoste, poate și eu vreau, nu știu. Nu ne gândim. Poate ne gândim, dar în gând”.

Dani a venit la Insula iubirii alături de iubita lui, Maria

Maria (26 de ani), lucrător comercial și Dani (26 de ani), liber profesionist, aduc pe insulă o poveste de dragoste ce durează de mai bine de 5 ani. Nu suficient ȋnsă ȋncât să ajungă la un numitor comun și continuă să ȋși exprime iubirea diferit. Ea spune despre el că e foarte gelos și răzbunător, dar deopotrivă iubitor și afectuos, el ȋi reproșează că e prea rece. Miza lor este una simplă și clară: au lăsat ȋn voia Insulei puterea de a arăta dacă sunt cu adevărat potriviţi unul pentru celălalt. Mai mult, dacă se întorc împreună, spun că vor fi pregătiţi pentru următorii paşi: căsătorie şi copii.

Când are loc finala Insula iubirii 2024

Reality show-ul ajuns la al optulea sezon, Insula Iubirii, a devenit un adevărat fenomen la nivelul întregii ţări şi nu numai şi a generat un val de evenimente încă de la lansarea sezonului. Finala celui mai dur test de fidelitate se va vedea live, pe 28 august, la Berăria H, iar printre invitaţii serii se vor număra gazda reality show-ului, dar şi toate ispitele celui de-al optulea sezon. Fanii emisiunii au reacţionat imediat, în prima jumătate de oră de la anunţ epuizându-se deja toate biletele din categoria presale. Peste 1.600 de bilete au fost achiziţionate doar în prima zi de la lansarea evenimentului.

„Sezonul acesta am fost surprinşi de amploarea pe care a luat-o fenomenul, pentru că deja îi putem spune aşa, Insula Iubirii. Am spus încă de când ne-am întors de la filmări, din Thailanda, că acest sezon va aduce în prim-plan lucruri care nu s-au mai văzut niciodată pe Insulă, aşa că şi noi am decis să facem lucruri pe care nu le mai făcusem până acum. Astfel că, pe 28 august, îi invităm pe care care au urmărit cu sufletul la gură parcursul cuplurilor în acest sezon, să vizionăm împreună finala sezonului!”, dezvăluie Radu Vâlcan.



