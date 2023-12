Stiri Mondene Daniel Pavel este pregătit pentru un 2024 plin. Ce se va întâmpla în viața lui anul viitor și cum a fost 2023 pentru prezentatorul „Survivor România” de Livia Lixandru . Actualizat Miercuri, 20 decembrie 2023, 14:55

Daniel Pavel, în vârstă de 46 de ani, a avut parte de un an interesant, atât pe plan personal, cât și profesional. Prezentatorul de la „Survivor România” are planuri mari și pentru 2024, care va începe în fortă cu filmările pentru un nou sezon al emisiunii de la Pro TV, „Survivor România All Stars” și va continua cu o nuntă, ce îi va schimba total viața. Anul care vine, prezentatorul TV și logodnica lui, Ana Maria Pop, se vor căsători.