Cine îl va provoca? Printre cei pregătiți să îl ia peste picior, cu replici tăioase și glume usturătoare, se află și Ruby, mereu carismatică și gata să aducă spectacol în fața publicului.

„Mi-e frică să nu îmi iau bătaie la sfârșit! Îl am pe «smardoiul» Cătălin Moroșanu, campionul, în stânga mea și știu că are o dreaptă fatală”, a spus Ruby pentru Libertatea, înainte de show, cu zâmbetul pe buze.

Artista nu s-a sfiit să glumească nici pe seama propriului moment: „L-am repetat și e groaznic. Sper ca al meu să fie cel mai rău, că dacă e mai rău de-atât, eu plec de acum”, ne-a mai mărturisit Ruby în stilul ei inconfundabil.

Dar cum îl vede Ruby pe Daniel Pavel, cel pe care urmează să-l pună „pe jar” în fața publicului? „Luptător. Arată bine, e carismatic, fantastic, criminal”, spune artista în exclusivitate pentru Libertatea, rezumând în câteva cuvinte personalitatea celui care se pregătește să reziste unei seri incendiare.

Cine va da replicile cele mai usturătoare? Cine va reuși să reziste glumelor acide și ironiilor prietenești? Aflăm pe 24 septembrie 2025, de la ora 21.30, la PRO TV și pe VOYO, într-o ediție de colecție a show-ului „La bine și la Roast”!

