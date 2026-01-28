Ajuns pentru prima dată în Thailanda, odată cu filmările pentru show-ul de la PRO TV, Daniel Pavel a regretat că nu a avut-o alături pe soția lui, Ana Maria Pop, așa cum se întâmpla când filma în Republica Dominicană.

Datorită show-ului „Desafio: Aventura” a ajuns Daniel Pavel în Thailanda

Întrebat cum a fost să ajungă în premieră în Thailanda, dar cu munca, nu alături de familie, „Domnul Dan” a afirmat că acest lucru a fost unul inedit.

„Asta a fost… Da, chiar foarte bună întrebarea! A fost inedit și să știi că mi-a plăcut foarte mult și mi-a folosit. Am învățat mai multe despre cât pot să duc, despre capacitatea de a spune o poveste… Și aici cred că am învățat și experimentez pe măsură ce trec episoadele”, a spus Daniel Pavel în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși să aflăm de la Daniel Pavel dacă i-a fost dor de soția lui și cât de des a comunicat cu Ana Maria Pop, iar acesta ne-a dezvăluit și ce apuca să discute cu aceasta.

„Da, exact, am fost în Republica Dominicană împreună. Mi-a fost dor în fiecare zi, însă programul atât de dens de filmare, intensitatea momentelor pe care le-am trăit acolo, făceau ca nici măcar să n-am timp să-i povestesc: «Uite, azi am trăit o chestie». Îi spuneam doar: «Azi a fost ceva, ține-o minte. O să ți-o povestesc!».

Am avut acces la telefon, da. Dar să știi că nu era timp. Puneam postările necesare unei chestii de promovare. Dar atât de dens era programul de filmare, de intens, încât și eu eram la un moment dat cu telefonul deoparte. Știam că relația cu țara este doar între anumite ore.

S-a filmat atât de rapid și într-o viteză extraordinară, încât nu apuci… Ce să spui? Că a ieșit X sau Y concurent… «Păi stai un pic, dar nu intrase la duel»! «A, păi da, corect, stai că a mai trecut un duel»! Au fost foarte rapide și e foarte bine așa. Așa îmi doresc să filmăm, ăsta e într-adevăr un ritm… A fost obositor nu neapărat pentru mine, cât și pentru toată echipa. Oameni foarte tineri, foarte pătimași și, la un moment dat, era mult”, a mai spus „Domnul Dan” în exclusivitate pentru Libertatea.

Un ciclon tropical le putea strica filmările celor de la PRO TV

Prezentatorul de la „Desafio: Aventura”, show difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, la PRO TV, a dezvăluit și prin ce peripeții au trecut atât echipa, cât și concurenții, pe când filmau în Thailanda.

„Am avut un ciclon tropical, dar a fost foarte bine. A coborât temperatura la un moment dat atât de mult încât ne gândeam că trebuie să punem geci pe noi. Și nu neapărat noi, dar mai ales concurenții! Pentru că ei aveau și un outfit pregătit pentru vreme mai rece, dar mai rece în termeni tropicali. Adică am dus-o chiar foarte bine și în ploi, și în soare arzător…

Schimbarea s-a simțit foarte bine pentru ei. Adică ei au spus așa: «Stați un pic, că și asta este ca o probă, da? Ok, hai să vedem»! Și arătau foarte bine, arătau eroic, știi? Adică asta mi-a plăcut. Nu a fost niciun moment în care să spună: «Noi nu filmăm acum, că nu mai putem». Nu! Toată lumea a spus: «Ok, ce mai filmăm?». Asta mi s-a părut extraordinar”, a încheiat Daniel Pavel interviul pentru Libertatea.

