În ultima perioadă, Daniela Crudu a cam dispărut din lumina reflectoarelor, însă nu încetează să surprindă pe toată lumea. După ce și-a dat demisia de la „Xtra Night Show”, emisiunea prezentată de Dan Capatos, ea s-a întreținut din campaniile de publicitate pe care le avea, dar mergea și la evenimente, unde era MC. Daniela mai participa și la câteva dintre emisiunile de la Antena 1, în special cele găzduite de Nea Marin.

Acum, Daniela Crudu și-a făcut cont pe Only Fans, platformă destinată adulților. Cei vor ca vor să vadă conținutul postat de aceasta trebuie să plătească un abonament de 20 de euro pe lună.

„Am contracte de imagine. Nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc”, spunea Cruduța cu ceva timp în urmă.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos mărturisește că nu-i mai face plăcere să apară la TV. Daniela Crudu nu a ratat aproape nicio emisiune de la Antena 1.

„M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă.”, a declarat Daniela Crudu pentru playtech.ro.

Ea nu este singură vedetă care are cont pe OnlyFans. Larisa Drăgulescu, Xonia, Mihai Trăistariu, chiar și fiica lui Ilie Năstase, Charlotte, sunt prezenți pe această platformă cu conținut pentru adulți.

