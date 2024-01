În vârstă de 55 de ani, Daniela Györfi se duelează la aparițiile pe scenă, la concerte, cu tinerele artiste de 20 de ani. Vrea să arate perfect când urcă pe scenă, tocmai de aceea a apelat la ajutorul medicului estetician pentru unele operații și intervenții estetice.

În plus, ea are mare grijă la alimentație ei, după cum a recunoscut pentru Cancan. Întrebată ce mănâncă, Daniela Györfi a explicat: „Ca orice fată, ca orice femeie, am grijă la ce mănânc. Asta nu înseamnă că nu mănânc și eu cartofi prăjiți, că nu mănânc dulciuri, dar nu exagerez.

Când văd că am sărit calul, iau o pauză. Important nu este să nu mănânci. Important este să faci sport, eu fac și tratamente corporale. Am renunțat la zahăr de anul trecut și îmi este mult mai bine. Mi-a fost rău în primele două săptămâni”, a zis vedeta, care a ajuns la medic, după ce a intrat în sevraj, având în vedere că a renunțat la zahăr.

„La vârsta mea, mă bucur că nu m-am îngrășat”

„Mi-a fost foarte rău și mi-a spus doamna doctor: Zahăr nu mai mănânci? Da! De la zahăr este. Mi-a spus că zahărul este cel mai mare drog, cel mai mare pericol pentru sănătate. Nu mai pun zahăr în cafea cum puneam înainte, mă feresc de el”, a mai zis ea.

Și a continuat: „Nu pot să spun că, mamă, ce schimbări sunt. Tot am celulită, dar sunt ok. La vârsta mea, mă bucur că nu m-am îngrășat. Am 55 de ani pentru cine nu știe. Dar toate femeile care au peste 45 de ani în ziua de azi, pentru cele care chiar contează cum arată și să și vrea, aici e lupta, după 45. Că așa la 30 de ani… Și este păcat să nu faci ceva pentru tine dacă poți”.

Daniela Györfi, declarații despre operațiile estetice pe care le are

Pentru a arăta bine, vedeta și-a făcut și unele intervenții estetice, pe care nu le neagă acum. „Am avut, la un moment dat, zgârciul de la nas… îmi căzuse. Și mi-am făcut operație, dar nu am avut niciodată o trompă. I-am zis să îmi ridice puțin nasul.

Da, mi-am făcut o operație la nas, rinoplastie e mult spus, dar în sfârșit… La corp fac tratamente, arăt unde mă duc, ce fac. Dacă mă întreabă, spun ce fac. Masaje, tratamente… La față mă duc numai la Timișoara, pentru că mi-au greșit mulți, în trecut… îmi băgaseră foarte mult în buze și mi-a migrat acidul.

Mi-am scos acidul și, după aceea, am ajuns și eu la… Adică eu spun clar, pentru toate femeile, ce vârstă am și ce fac. Sunt ok, se poate și mai bine”, a adăugat Daniela Györfi despre operațiile sale estetice pentru Playtech.

