Daniela Gyorfi a fost prezentă în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a vorbit despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut recent. Vedeta a mărturisit că încă are fața umflată în urma procedurilor de înfrumusețare pe care le-a făcut.

Artista nu s-a ferit să vorbească niciodată despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut de-a lungul anilor, ea fiind printre primele vedete din România care și-au făcut implant mamar. Daniela Gyorfi a scos din buzunar 5.000 de euro pentru intervențiile estetice pe care le-a făcut acum la nivelul feței.

„Mi-am făcut niște proceduri care sunt noi pe piață(…) mi-a pus niște fire, deci mi-a ridicat pur și simplu fața, mi-a făcut și de aici, pielea de la mandibulă cedează prima.(…) Eu m-am ferit de acest lifting facial. E tăietură, trebuie să stai în recuperare foarte mult, eu sunt la patru zile de la intervenție și dacă vă uitați puțin la mine, clar că sunt puțin umflată, am niște vânătăi, dar pot să vorbesc, am avut cântări.

(…) Costă 5.000 de euro. Sunt niște intervenții care țin cinci șase zile și tot ce înseamnă estetic nu este ieftin, adică nu poți să îți faci cu doi lei”, a spus Daniela Gyorfi la Xtra Night Show.

Recomandări Cum s-au pensionat peste 9.300 de cadre militare din MAI, MApN și SRI la vârsta medie de 45 de ani în ultimii 5 ani, în baza unei clasări „apt limitat” sau „inapt”

Cântăreața a făcut multe sacrificii pentru a arăta bine și nu regretă nicio intervenție estetică. „Ca să arăți bine trebuie să faci anumite lucruri. Când îți faci niște lucru își faci ca te simți bine. Mie îmi place să arăt bine”, a mai zis Daniela Gyorfi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ce operații estetice are Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi, 54 de ani, a recunoscut întotdeauna că a apelat la serviciile doctorului estetician pentru a modifica sau corija diverse detalii personale. Invitată în urmă cu ceva timp în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cântăreața a explicat ce operații a făcut și care sunt rezultatele care nu i-au oferit satisfacție.

Recomandări Vladimir Putin, primele declarații publice după rebeliunea Wagner: A dat vina pe Occident, pe „dușmanii Rusiei: neonaziștii de la Kiev și patronii lor occidentali și tot felul de trădători naționali”. DISCURSUL INTEGRAL

„La sâni nu sunt mulțumită. După trei operații, că trei am. Recunosc că nu mi-aș mai face acum. Fațetele dentare sunt absolut normale, nu poți să ai dinții galbeni, negri. Riduri… La 50-53 de ani nu poți să arăți ca la 20 de ani. Celulită am avut dintotdeauna. Fac tot felul de chestii ca să mă simt bine. Nu e vorba de operații estetice, ci de îngrijire. Dacă există tehnologie ca să schimbi lucruri care te deranjează, de ce să nu le faci?! N-am atâtea operații ca alte artiste care zic că li s-a modificat corpul peste noapte. Fundul l-am lăsat mic și plat”, i-a explicat Daniela Gyorfi lui Denise Rifai, care a complimentat-o pentru cum arată.

Artista a fost chestionată vizavi de regretele pe care le are în viață. Și-aici a făcut o referire la intervenția chirurgicală care i-a creat nemulțumire. „Regret că m-am operat la sâni în 2000, iar tehnologia nu era avansată. Dacă mai stăteam puțin, era mai bine. Mi-am îndreptat nasul, nu aveam «trompă», doar am avut probleme la zgârci și am îndreptat. În viața privată, prietenii n-am știut să-i aleg. În carieră, nu regret nimic. Iar dacă am greșit cu ceva, am învățat”, a explicat bucureșteanca.

Playtech.ro Dana Budeanu, apariție uluitoare în vacanţă! Ce a lăsat la vedere rochia scurtă, imagine de neratat

Viva.ro Ce i s-a întâmplat Cristinei Spătar la propria nuntă. Nicio mireasă nu ar vrea să treacă prin așa ceva! Ce a declarat solista în vârstă de 51 de ani

Libertateapentrufemei.ro Toate pozele de la botezul fiicei Andreei Antonescu și ținutele vedetelor. Rochia Adelinei a fost incredibilă

FANATIK.RO Dinu Maxer, dezvăluire emoționantă despre fiica sa. Cât de des o vede după divorțul de Deea: „Am început să plâng extrem de tare”

Știrileprotv.ro O expresie dată la Bac era cea mai căutată pe dexonline încă înainte ca subiectul să devină public

Observatornews.ro Subiecte Bac 2023, proba de Matematică, publicate astăzi

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Bebelușa Oana Ioniță divorțează la notar! Decizia neașteptată luată în privința copiilor / Exclusiv