Mai ales de când e mamă, Daniela Györfi preferă să evite cheltuielile inutile. Și are grijă să pună bani deoparte, pentru zile grele. Totuși, e conștientă că trebuie constant să investească bani în imaginea ei. Dacă pe stradă obișnuiește să se îmbrace modest, chiar și în haine de la second hand, pe scenă are grijă să arate impecabil.

Prin urmare, dacă la altele face rabat, la ținutele de spectacol nu face. Aproape lunar, ea investește până la 5.000 de euro în haine, încălțăminte și accesorii. Și nu de puține ori își achiziționează costumele de scenă din afara granițelor.

Cum deseori i se întâmplă să nu mai aibă loc în garderobă, face curățenie în dressing o dată la două-trei luni. Extrem de generoasă, Daniela își donează hainele pe care nu le mai poartă.

Ținutele scumpe, regim special la călătoriile peste hotare

După ce i s-a întâmplat ca, în urmă cu câțiva ani, să rămână fără haine chiar înaintea unui spectacol peste hotare, întrucât bagajele sale se pierduseră în aeroport, Daniela Györfi își ia acum extramăsuri de siguranță pentru ca povestea să nu se repete. Când pleacă în călătorii sau în turnee, bagă în bagajul de cală doar ținute de care se poate dispensa. Iar pe cele la care ține foarte mult le pune în bagajul de mână.

