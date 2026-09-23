- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Daniela Nane a dezvăluit un incident de pe platourile de filmare ale serialului Fără Urmă de la Pro TV. Actrița a povestit ce s-a întâmplat la o scenă cu Mihai Constantin.
Cuprins:
Daniela Nane a revenit pe micul ecran în serialul Fără urmă de la Pro TV. Personajul ei trece printr-o dramă cumplită, fiind o mamă care nu și-a putut strânge în brațe propriul copil timp 8 ani.
Deși secvențele dramatice domină scenariul, momentele de pauză dintre duble sunt marcate de o atmosferă extrem de relaxată. Responsabilul principal cu buna dispoziție pe platou este actorul Mihai Constantin, soțul Danielei Nane din serial, alături de care aceasta joacă de zeci de ani pe scena Teatrului Bulandra.
Cea mai complicată secvență pentru Daniela Nane a fost o scenă de luptă în care trebuia să își muște partenerul din film.
„Cred că cea mai dificilă pentru mine a fost secvența în care trebuia să-l mușc pe soțul meu din film, pe Mihai Constantin, pentru că trebuia să fac asta în așa fel încât nici să nu îl rănesc foarte tare, dar să fie și credibil, era și o luptă. A fost mai dificil de filmat asta, mai ales că au fost duble trase din mai multe unghiuri și a trebuit să repetăm de mai multe ori mișcarea. Iar chiar la ultima dublă i-a dat sângele și am crezut că l-am mușcat eu prea tare, m-am simțit vinovată foarte mult timp. Dar el a spus că nu-i nicio problemă, că pisica și câinele lui de acasă îl mușcă mai rău”, a povestit Daniela Nane pentru Unica.ro.
Decizia de a se alătura distribuției a fost luată extrem de rapid, motivată de încrederea în echipa de producție și în scenariul semnat de nume consacrate din industrie.
„Am decis foarte repede. M-au chemat la casting. Am dat casting pentru acest rol. Era o secvență destul de dificilă, dar mi-am dorit să fac parte din proiect, mai ales pentru faptul că știam că o să fie bine scris, știam că realizatorii sunt valoroși, scenariul este scris de Lia Bugner și Anghel Damian. Anghel a și regizat atâtea proiecte cu mult succes. E o echipă antrenată, o echipă care a produs și alte filme de succes, așa că mi-am dorit acest rol și mă bucur foarte mult că am fost eu aleasă”, a adăugat actrița pentru aceeași sursă.