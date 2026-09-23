Daniela Nane a dezvăluit un incident de pe platourile de filmare ale serialului Fără Urmă de la Pro TV. Actrița a povestit ce s-a întâmplat la o scenă cu Mihai Constantin.

Daniela Nane a revenit pe micul ecran în serialul Fără urmă de la Pro TV. Personajul ei trece printr-o dramă cumplită, fiind o mamă care nu și-a putut strânge în brațe propriul copil timp 8 ani.

Deși secvențele dramatice domină scenariul, momentele de pauză dintre duble sunt marcate de o atmosferă extrem de relaxată. Responsabilul principal cu buna dispoziție pe platou este actorul Mihai Constantin, soțul Danielei Nane din serial, alături de care aceasta joacă de zeci de ani pe scena Teatrului Bulandra.

Daniela Nane, despre scena cu Mihai Constantin: "I-a dat sângele și am crezut că l-am mușcat eu prea tare"

Cea mai complicată secvență pentru Daniela Nane a fost o scenă de luptă în care trebuia să își muște partenerul din film.

„Cred că cea mai dificilă pentru mine a fost secvența în care trebuia să-l mușc pe soțul meu din film, pe Mihai Constantin, pentru că trebuia să fac asta în așa fel încât nici să nu îl rănesc foarte tare, dar să fie și credibil, era și o luptă. A fost mai dificil de filmat asta, mai ales că au fost duble trase din mai multe unghiuri și a trebuit să repetăm de mai multe ori mișcarea. Iar chiar la ultima dublă i-a dat sângele și am crezut că l-am mușcat eu prea tare, m-am simțit vinovată foarte mult timp. Dar el a spus că nu-i nicio problemă, că pisica și câinele lui de acasă îl mușcă mai rău”, a povestit Daniela Nane pentru Unica.ro.

Daniela Nane, despre cooptarea în serialul de la Pro TV

Decizia de a se alătura distribuției a fost luată extrem de rapid, motivată de încrederea în echipa de producție și în scenariul semnat de nume consacrate din industrie.