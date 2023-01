Talentul lui Sandip este dansul și l-a descoperit în copilărie, când un grup de bătrâni de la el din sat l-au pus să danseze. Moștenește acest talent de la mama sa, ea fiind dansatoare.

Numește această pasiune: viața lui, meditația lui, aerul sufletului său. Nu are studii în acest sens, este complet autodidact. Specialitatea lui este „popping” și, în mod natural, idolul său este Michael Jackson.

Crede că punctele lui forte sunt mișcările sale, care îl vor ajuta să câștige „Românii au talent”. Cel mai mare vis al lui este să își reprezinte țara sa natală, dar și familia, pe o scenă internațională.

Sandip a reușit să fie urmărit de peste 100.000 de oameni în doar 6 luni, potrivit Pro TV.

Vezi momentul concurentului AICI

Nu toate momentele au fost ușoare sau fericite, au fost perioade în care a trebuit să doarmă sub cerul liber, nu avea cu se să se îmbrace sau ce să mănânce. Este prima oară în România și este foarte entuziasmat. În afară de dans, iubește actoria. Mihai Bobonete: „El nu are nevoie de Golden Buzz. El sigur va ajunge în finală!”

Carina Veghiu, al doilea Golden Buzz din sezonul 13

Cea de-a doua ediție „Românii au talent” sezonul 13 s-a desfășurat aseară la Pro TV, cu multe emoții. Carina Veghiu este concurenta care a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu după o interpretare de excepție.

Recomandări Cod galben de ninsori în mai multe județe, inclusiv în București. Harta zonelor vizate

Carina Veghiu este din Ploiești, are 11 ani și este o fetiță plină de talent și carismă. A început să cânte muzică ușoară, însă ulterior a trecut și la cea clasică. Talentul muzical nu este moștenire de familie, însă cu siguranță este un dar bine cultivat, cu ajutorul căruia a reușit să ridice în picioare scena de la „Românii au talent” și chiar să obțină un Golden Buzz, potrivit Pro TV.

Uimiți de talentul ei și dezinvoltura de pe scenă, toți membrii juriului au aplaudat-o în picioare, iar ulterior, Andi Moisescu i-a răsplătit momentul cu un Golden Buzz.

Întrebată dacă se aștepta la o astfel de reacție din partea juratului, Carina Veghiu a mărturisit, plină de entuziasm, că nu credea că va avea un astfel de impact: „În niciun caz. Asta am și zis, că eram șocată de impactul pe care l-am avut. Habar nu am cum am avut așa impact. Să sperăm că pot să trec și să câștig”.

GSP.RO Nu se mai ascund! După scandalul despărțirii, vedeta a ales să publice prima imagine cu cea pentru care a părăsit-o pe mama copiilor săi

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Porecla pe care indienii i-au dat-o Iuliei Vântur! Abia acum s-a aflat ce cred despre iubita lui Salman Khan

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România

Observatornews.ro Zona din România unde stratul de zăpadă a depăşit 2 metri: "Mulțumim lui Dumnezeu"

Știrileprotv.ro VIDEO VIRAL | Momentul în care Shakira este agresată de mama lui Piqué

FANATIK.RO Legea moștenirii 2023. Cine primește averea în familie. Cum se împarte agoniseala, cotă parte pentru rudele implicate. Greșeala care vă poate lăsa fără drepturi

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2023. Vărsătorii au nevoie de rădăcini solide, dar acestea nu apar de la sine, e nevoie de o investiție emoțională serioasă