Momentul a fost descris de tânărul campion drept un „privilegiu rar”, acesta subliniind impactul profund pe care întâlnirea cu maestrul scenei românești l-a avut asupra sa.

„Unele întâlniri nu se uită niciodată”

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, David Popovici a vorbit cu reverență despre Victor Rebengiuc, numindu-l un „titan al teatrului” și un model de conduită.

„Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine, aceasta a fost una dintre ele. Să stau față în față cu maestrul Victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecție vie de talent, demnitate și forță, a fost un privilegiu rar”, a mărturisit sportivul.

Deși îi despart decenii de experiență și activează în domenii complet diferite, Popovici a ținut să puncteze numitorul comun care îi unește: devotamentul față de excelență.

„Venim din generații și domenii diferite, dar performanța, munca și respectul ne aduc în același loc. Întâlnirile care te inspiră devin parte din tine. Recunoscător pentru acest moment”, a conchis campionul mondial de înot.

Actor unic și sportiv de legendă

Actor emblematic, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de șapte decenii, Victor Rebengiuc a traversat epoci, regimuri și stiluri artistice, rămânând fidel adevărului scenic și rigorii profesionale.

La finalul anului 2024, Victor Rebengiuc, în vârstă de 93 de ani, a primit mesaje de amenințare, după ce actorul și-a exprimat preferințele politice la alegerile prezidențiale. Polițiștii au făcut, joi, percheziții domiciliare acasă la două persoane, iar suspecții au fost dus la audieri.

David Popovici a scris istorie la Campionatele Mondiale de natație din Singapore, din 2025, unde a câștigat medalii de aur la 200 de metri liber și la 100 de metri liber.

În vârstă de 20 de ani, David Popovici a devenit primul sportiv din istorie care a făcut de două ori dubla 100 m liber – 200 m liber la Campionatele Mondiale, după cea din 2022, de la Budapesta.

