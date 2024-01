David Pușcaș, în vârstă de 26 de ani, e fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Dacă în copilărie mama și fiul s-au înțeles foarte bine, lucrurile s-au schimbat când el a crescut, au ajuns de nenumărate ori și în emisiunile de televiziune cu scandalul dintre ei.

După multe acuzații, cei doi au rupt legătura. Acum David Pușcaș face declarații, după ce fanii l-au dat dispărut pe rețelele de socializare, după ce acesta nu mai postase de câteva luni. Pentru Click, el a vorbit inițial despre relația cu Luminița Anghel, mama lui adoptivă.

„Sunt mai atent la ce postez, că acum lucrez cu branduri și trebuie să fiu mai cizelat”

„Nu am mai vorbit de opt ani cu ea. Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani, dar o simt lângă mine mereu și o port în suflet în tot ceea ce fac. Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic”, a declarat David Pușcaș, care a spus că acum se concentrează la proiectele sale, căci muncește din greu.

„Voiam să vă zic că nu am dispărut de pe online, sunt mai atent la ce postez, că acum lucrez cu branduri și trebuie să fiu mai cizelat. Îmi doresc să am un telefon mult mai performant ca cel pe care îl acum acum pentru a face poze de o claritate mult mai bună, poate îmi donează cineva și mie un telefon bun.

În rest sunt într-o perioadă de acceptare a trecutului meu și mai am episoade de cădere și depresie, dar îmi revin imediat, căci lucrez și trebuie să fiu bun”, a mai spus David Pușcaș.

„Am dormit în scări de bloc”

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a fost invitat în urmă cu mai bine de un an la emisiunea online „În oglindă”, unde a făcut dezvăluiri dureroase despre viața lui. Tânărul a spus ce s-a întâmplat cât timp el a trăit în casa artistei.

David a fost adoptat de artistă și de fostul ei soț Marcel Pușcaș. După despărțire, Luminița s-a căsătorit cu Silviu Dumitriade, despre care fiul adoptiv al vedetei spune că nu l-ar fi dorit.

„El a schimbat lucrurile în casă. Nu m-a dorit. Nici familia lui. Mi-au impus o grămadă de restricții, de intrat în casă, de ajuns acasă. În liceu trebuia să ajung la ora 20.00 în casă, dacă depășeam era nasol, eram pedepsit, eu nu aveam dreptul să deschid frigiderul să mănânc. Nu aveam voie în sufragerie cu ei, trebuia doar să stau în cameră închis”, a povestit David Pușcaș.

David Pușcaș a povestit că la un moment dat nu a mai fost primit în casă și a fost nevoit să doarmă în scara blocului. „Am dormit în scări de bloc. Chiar și în scara blocului în care locuiam. Nu am fost primit în casă nici când era iarnă și frig afară”, a mai declarat tânărul.

Luminița Anghel a răbufnit la adresa fiului ei adoptiv

Acum ceva vreme, Luminița Anghel spunea că David Pușcaș i-a dat mari bătăi de cap, că ea s-a preocupat de el, însă ea susține că lui nu îi păsa. „David este fiul meu. Nu regret nimic. Eu sunt mama lui. Eu ajut, dar până când? I-am închiriat a cincea garsonieră într-un singur an.

Nici cu proprietarii nu se înţelege. Pleacă. Eu trebuie să vin să strâng în urma lui. Nu am venit la tv ca să-l fac de râs, ca să-l umilesc, şi nici să mătur cu el pe jos. Mai am de crescut un copil şi mi se pare cinstit să am energie şi putere să mă întorc şi spre el. Vă anunţ public că este ultima dată când îl ajut”, spunea ea în urmă cu câțiva ani.

