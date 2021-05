DaviN, fiul lui Călin Geambașu, e pasionat de muzică. La doar 12 ani are propriul studio

DaviN Geambașu are 12 ani, e în clasa a-V-a și pare că îi urmează în carieră pe Călin Geambașu, tatăl său, și pe Petre Geambașu, bunicul lui. Băiețelul este pasionat de muzică încă de când era foarte mic.

Cântă la tobe, are foarte multă experiență, căci face asta de la 6 ani. Călin Geambașu a mărturisit că își sprijină fiul pentru a progresa.

„Ce am învățat bun de la tatăl meu perpetuez și dezvolt cu toată iubirea mai departe, pentru copilul meu. Îi mulțumesc și îi sunt veșnic recunoscător tatălui meu pentru câteva bune exemple! Chiar dacă a fost un an greu pentru toți, fiecare confruntându-ne cu diverse probleme cauzate de pandemie, am făcut eforturi ca DaviN să poată progresa cu pași mari înspre realizarea visului său: muzica.”, a spus cântărețul pentru click.ro.

Mâine e 1 Iunie, Ziua Copilului, așa că DaviN a primit propriul studio.

„De Ziua Copilului am reușit să-i termin setup-ul cu ministudioul lui, în care cântă și înregistrează singur voci și instrumente în programe profesionale, învață să editeze muzică și face și școală. Acești pași i-am făcut și eu, imediat după vârsta buletinului, dar la el observ o evoluție sporită și o pasiune ce l-a făcut să aibă așa rezultate, la vârsta de doar 12 ani. Pe scenă, cu trupa mea, ne acompaniază la tobe de când avea doar 6-7 ani… total live, desigur”, a mai povestit Călin pentru aceeași sursă.

DaviN Geambașu are chiar și propriul cont de YouTube unde se filmează cântând.

„A înregistrat toată discografia trupei 21 Pilots, cântată la tobe + voce (60 de melodii), și 55 de melodii ale lui Michael Jackson cu dans, costume și voce. Cum o fi învățat versurile rămâne un mister pentru mine”, mai susține artistul despre fiul său.

