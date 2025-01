Oana Roman și Marius Elisei au fost căsătoriți ani de zile, iar rodul iubirii lor e fiica Isabela. Cei doi au ajuns la divorț, iar copilul a rămas alături de vedetă. În repetate rânduri, în diferite interviuri de presă, Oana Roman a susținut că acesta nu se preocupă deloc de copilul lor.

Tot ea l-a acuzat pe Marius Elisei că de sărbători nu și-a făcut timp pentru Isabela. „Am fost şi de Crăciun şi de Revelion alături de prieteni foarte dragi, dar a fost destul de greu pentru că Iza a fost în mare parte din timp tristă, retrasă, abătură, a şi plâns pentru că nu s-a văzut deloc cu tatăl ei.

Cu un ochi am plâns şi cu un ochi am râs. Am râs pentru că nu eram singure şi am plâns pentru că e foarte greu să o văd aşa. Mi-a spus la un moment dat Iza că în noaptea de revelion l-a sunat sau că au vorbit un pic, dar nu ştiu detalii pentru că nu o întreb, iar pe 1 Ianuarie ea s-a trezit plângând. (…)

Nu, Iza a primit de la Moş Crăciun tot ce a scris pe scrisoare şi a primit şă lucruri în plus, dar de la tatăl ei nu a primit”, a declarat Oana Roman, la Știrile Antena Stars, conform Spynews.

Oana Roman: „Nu s-au văzut nici de Crăciun, nici de sărbători”

Totodată, Oana Roman a spus de cât timp Isabela nu și-a mai văzut tatăl, dar și cât de rar s-au întâlnit anul trecut. „Nu s-au văzut din luna noiembrie, cred. Timp de o oră s-au văzut în luna noiembrie când nişte prieteni comuni l-au rugat să vină să o vadă că Iza era la ei. Nu s-au văzut nici de Crăciun, nici de sărbători, nici după sărbători şi nici nu a sunat-o deloc. (…) În anul 2024 s-au văzut cred că de 4 ori, cam câte o oră sau maxim două ore de fiecare dată”, a declarat vedeta.

Afectată de lipsa tatălui, Isabela are nevoie de terapie, dar și de o dietă. „Va urma un proces lung şi greu, în care ea va trebui să aibă un ritm de viață foarte bine stabilit, cu o dietă foarte bine stabilită, cu terapie şi cu foarte multă disciplină ca să putem trece peste acest hop foarte, foarte greu pentru ea. Eu sunt alături de ea şi sper ca împreună să putem trece peste toate”, a mai explicat vedeta, care nu crede că relația dintre Isabela și Marius Elisei se va schimba prea curând.

„Încep să cred că din păcate nu se va întâmpla prea curând lucrul acesta. Eu îmi doresc foarte tare ca ea să aibă o relaţie bună şi constantă cu tatăl ei pentru că ea îl iubeşte foarte mult, pentru că îşi pune întrebări şi nu înţelege schimbarea lui de comportament”, a spus ea.

Până acum, Marius Elisei nu a ieșit să spună public cum e relația lui cu Isabela, nici dacă e adevărat că nu a văzut-o de sărbători. El s-a retras din viața publică după despărțirea de Oana Roman.

