În vârstă de 48 de ani, Oana Roman a fost dintotdeauna pasionată de modă, în garderoba având mai multe piese de brand. Recent, vedeta și-a îndeplinit un vis pe care îl avea de foarte multă vreme, și-a cumpărat perechea de pantofi preferată de la Chanel.

Pe rețelele de socializare, Oana Roman a fost filmată prezentând noua ei pereche de mocasini negri, de la Chanel, pereche pe care a plătit peste 3.000 de lei. „Mi-am dorit mult niște balerini sau mocasini de la Chanel 😍. Sunt o piesă clasică și versatilă și se pot purta la multe ținute în aproape toate sezoanele. Am găsit perechea perfectă la un preț imbatabil! 🤩 În perioada asta au super reduceri la branduri de lux și piese statement 🔥 care sunt o investiție ce merită pentru o garderobă durabilă”, a transmis vedeta.

Cu entuziasm și mulțumire a arătat pantofii, care au în față sigla brand-ului Chanel. Unii dintre fanii ei au felicitat-o pentru achiziție, în timp ce alții au criticat-o că a plătit atât pentru perechea de pantofi de brand.

„Ce să-ți spun draga mea? Nu-mi plac!”, „Pantofi de bărbați, nu au nimic feminin”, „Nu aș purta nici gratis dacă mi-ar da”, „Foarte bătrânicioși pentru tine”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor. Oana Roman a citit comentariile și la unele dintre ele a și răspuns.

„Nu am cerut părerea nimănui 😉”, „Au fost la reducere la 3000 și ceva de Ron…”, a transmis ea.

Oana Roman are o nouă afacere

Oana Roman s-a lansat în afaceri. Mai exact, vedeta deține de acum o firmă de produse cosmetice, care speră să aibă succes pe piața din România. Fosta prezentatoare TV a povestit pe contul de socializare, cum a fost susținută de persoana la care se aștepta cel mai puțin, actrița Carmen Tănase.

Oana Roman spune că le-a făcut cadou câteva creme unor cunoștințe din showbiz, însă nu a primit niciun fel de recunoștință din partea acestora.

„Voiam neapărat să vă spun această poveste, despre ceea ce cred eu că înseamnă să fii om, un exemplu foarte concludent. Am lansat această gamă de produse care îmi poartă numele și la care s-a muncit foarte mult, s-a investit foarte mult. Mi-am dorit foarte mult și l-am lansat.

Și am trimis câtorva persoane niște creme pe care le-am făcut, cadou. Mulți mi-au mulțumit, au și postat, câțiva nici n-au postat, dar nici nu mi-au mulțumit, adică nu mi-au trimis niciun mesaj să îmi mulțumească.

E ok. În schimb, este un om, un singur om care a făcut mai mult decât atât. Deci dintre toți cunoscuții și prietenii mei, există o persoană foarte specială, care nici măcar nu pot spune că este o foarte apropiată prietenă pentru că, din păcate, ne vedem prea rar și vorbim prea rar.

Aceasta este doamna Carmen Tănase, căreia am vrut să îi trimit produsele, înainte să apuc s-o sun să i le trimit ea deja a postat, pentru că văzuse că eu lansasem acest proiect și când am rugat-o să îmi trimită adresa ca să îi trimit un cadou, mi-a spus: „Nu, Oana, nu îmi trimiți absolut nimic, eu îmi voi comanda și voi plăti aceste produse, pentru că așa este normal să te susțin în calitate de prietenă în acest proiect al tău. Le-a comandat și i-am trimis mai multe eu, dar este un exemplu. A fost un mare exemplu pentru mine și vreau să îi mulțumesc”, a spus Oana Roman în mediul online.

