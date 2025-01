Invitată în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la PRO TV, Oana Roman a vorbit despre relația cu tatăl său, Petre Roman, și despre stilul de viață sănătos pe care acesta îl urmează cu strictețe. Fostul premier al României, în vârstă de 78 de ani, este un adevărat exemplu de disciplină, reușind să se mențină în formă datorită sportului și obiceiurilor sănătoase.

Cătălin Măruță a povestit în direct o întâmplare care i-a confirmat condiția fizică impresionantă a lui Petre Roman.

„M-am întâlnit cu tatăl tău, în pădure la Băneasa, unde făcea mișcare. Vreau să îți spun că arată impecabil. Are 78 de ani și arată țiplă. Face sport în fiecare zi. Mi-a spus: «Măruță, de două ori pe săptămână merg la Sinaia și urc pe jos 3 ore jumătate la cota 2000, apoi cobor cu telecabina»”, i-a spus Cătălin Măruță invitatei sale.

„Tata ține dietă, nu bea, nu fumează, doarme cât trebuie. Eu nu l-am văzut niciodată să mănânce prăjituri”

Oana Roman a confirmat aceste detalii, subliniind că tatăl său a avut mereu un stil de viață extrem de disciplinat. Fiica lui Petre Roman și-a adus aminte și un episod amuzant legat de primele ei lecții de înot. Disciplina lui Petre Roman se manifestă nu doar prin sport, ci și prin dietă și stil de viață echilibrat. De asemenea, Oana a povestit cum tatăl ei a încercat să-i insufle disciplina încă din copilărie, impunând ordine și reguli stricte, ceea ce nu era mereu pe placul ei

„E vorba de o viață de disciplină, fără nicio abatare. Toată viața lui a fost așa. El încerca să ne dea un exemplu, dar nu prea i-a ieșit. El mă lua la Susai când eram mică. Încerca… În schimb, eu am făcut sport. El mă obliga să fac sport de mică. M-a dat la schi, la înot la 3-4 ani. Știi cum m-a dat la înot?! M-a dat la înot după ce m-a aruncat în Snagov, ca să mă descurc. (…) Am făcut mult sport datorită lui. Făceam antrenamente de înot aproape de performanță. Am făcut asta până a început Revoluția. (…) Face în fiecare dimineață gimnastică obligatoriu. Disciplina la el se manifestă și în ordine. Când eram mică eram foarte dezordonată și mi-am luat niște pedepse groaznice. (…) Ține dietă, nu bea, nu fumează, doarme cât trebuie. Eu nu l-am văzut niciodată pe tatăl meu să mănânce prăjituri din astea cu cremă. Într-adevăr, tata este un exemplu”, a povestit Oana Roman în emisiunea „La Măruță”.

