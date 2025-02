Oana Roman și-a admirat întotdeauna mama, a apreciat la Mioara Roman eleganța de care a dat dovadă și tăria de caracter cu care a trecut prin toate momentele grele. Vedeta i-a fost alături mamei sale până în ultimele clipe, a avut grijă de ea când problemele de sănătate s-au agravat. În ziua în care s-a împlinit un an de la moartea mamei sale, Oana a transmis un mesaj emoționant. Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024.

„1 an fără tine, mama! Mama mea a fost bună, mama mea nu a făcut rău niciodată nimănui, mama mea a fost un model și un exemplu, mama mea a fost doamnă prin excelență, mama mea a iubit și a dăruit.

Mama mea a plecat să îmi fie înger păzitor și îmi dă de acolo de sus mai mult decât am visat. Mama mea nu mi-a spus te iubesc, dar mi-a oferit iubire. Mama mea a muncit, peste 50 de ani și a iubit munca și a iubit viața”, este o parte din mesajul scris de Oana Roman, pe profilul ei de Instagram.

Vedeta a vorbit, în urmă cu câteva săptămâni, despre persoanele importante din viața ei care i-au fost alături în momentele dificile.

„Acesta este un mare privilegiu, faptul că am prieteni, că am oameni în jurul meu, că am o familie mare și extinsă. Este o foarte mare bucurie, pentru că eu întotdeauna m-am bazat și mi-a plăcut să am prieteni”, a scris Oana Roman.

