Oana Roman spune că le-a făcut cadou câteva creme unor cunoștințe din showbiz, însă nu a primit niciun fel de recunoștință din partea acestora.

„Voiam neapărat să vă spun această poveste, despre ceea ce cred eu că înseamnă să fii om, un exemplu foarte concludent. Am lansat această gamă de produse care îmi poartă numele și la care s-a muncit foarte mult, s-a investit foarte mult. Mi-am dorit foarte mult și l-am lansat.

Și am trimis câtorva persoane niște creme pe care le-am făcut, cadou. Mulți mi-au mulțumit, au și postat, câțiva nici n-au postat, dar nici nu mi-au mulțumit, adică nu mi-au trimis niciun mesaj să îmi mulțumească. E ok.

În schimb, este un om, un singur om care a făcut mai mult decât atât. Deci dintre toți cunoscuții și prietenii mei, există o persoană foarte specială, care nici măcar nu pot spune că este o foarte apropiată prietenă pentru că, din păcate, ne vedem prea rar și vorbim prea rar.

Aceasta este doamna Carmen Tănase, căreia am vrut să îi trimit produsele, înainte să apuc s-o sun să i le trimit ea deja a postat, pentru că văzuse că eu lansasem acest proiect și când am rugat-o să îmi trimită adresa ca să îi trimit un cadou, mi-a spus:

„Nu Oana, nu îmi trimiți absolut nimic, eu îmi voi comanda și voi plăti aceste produse pentru că așa este normal să te susțin în calitate de prietenă în acest proiect al tău.

Le-a comandat și i-am trimis mai multe eu, dar este un exemplu. A fost un mare exemplu pentru mine și vreau să îi mulțumesc”, a spus Oana Roman în mediul online, potrivit Click.

Carmen Tănase a reacționat imediat la clipul Oanei Roman, căreia i-a mărturisit că a emoționat-o extrem de tare.

„Mulțumesc, Carmen! Ești un exemplu și ai dat o lecție de prietenie. Ești minunată, știi că îți spun asta de mulți ani. Te iubesc”, a mai scris Oana Roman pe Instagram.

„Mamă, m-ai rupt! Îți mulțumesc, dar nu e nimic neobișnuit. Așa e normal. Iar acum merg să îmi fac rutina cu ele”, a adăugat Carmen Tănase, care i-a repostat filmulețul.

