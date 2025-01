Zilele trecute, Oana Roman a fost criticată după ce și-a cumpărat pantofi Chanel de peste 3.000 de lei. „Ce să-ți spun draga mea? Nu-mi plac!”, „Pantofi de bărbați, nu au nimic feminin”, „Nu aș purta nici gratis dacă mi-ar da”, „Foarte bătrânicioși pentru tine”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor după ce vedeta a arătat pe internet doua ei achiziție.

Oana Roman a citit comentariile și la unele dintre ele a și răspuns. „Nu am cerut părerea nimănui 😉”, „Au fost la reducere la 3000 și ceva de Ron…”, a transmis ea. Cu toate că a fost criticată, nimic nu a împiedicat-o pe Oana Roman să se laude și cu cei mai noi pantofi sport de la Hermes.

I-a cumpărat în vacanța pe Coasta de Azur, în Franța, unde s-a întâlnit cu prietenele ei. „Vă provoc din nou 🤣 să vedem acum ce nemulțumiri mai au unii! Unboxing nou! Start discuții 🙈 Hermes cumpărați din magazin de la Cannes. Un alt stil… De data asta”, și-a anunțat vedeta fanii pe Instagram, unde a postat un clip nou în care și-a prezentat pantofii sport, care costă în jur de 1.000 de dolari, aproximativ 5.000 de lei, conform site-ului brandului Hermes.

Și de data aceasta fanii au reacționat: „Frumos! Dar când doar brandurile îți dau valoare, destul de slăbuț 😊”. „Poate e greu de crezut, dar unora ni se par penibile brandurile făcute pentru snobii care au nevoie de validare prin shopping “de brand”. Pup, pa! 😂”.

Vedeta imediat s-a apărat: „Fiecare cu piticii lui. Tu, de exemplu, ai unul mare care te face sa nu te poți abține din a comenta viața și alegerile altora. Eu zic ca al meu e mai mișto. Măcar ma aleg cu ceva frumos. Tu ramai cu frustrarea. Eu mi-o gestionez făcându-mi cadouri scumpe. 😉”.

Oana Roman are o nouă afacere

Oana Roman s-a lansat în afaceri. Mai exact, vedeta deține de acum o firmă de produse cosmetice, care speră să aibă succes pe piața din România. Fosta prezentatoare TV a povestit pe contul de socializare, cum a fost susținută de persoana la care se aștepta cel mai puțin, actrița Carmen Tănase.

Oana Roman spune că le-a făcut cadou câteva creme unor cunoștințe din showbiz, însă nu a primit niciun fel de recunoștință din partea acestora. „Voiam neapărat să vă spun această poveste, despre ceea ce cred eu că înseamnă să fii om, un exemplu foarte concludent.

Am lansat această gamă de produse care îmi poartă numele și la care s-a muncit foarte mult, s-a investit foarte mult. Mi-am dorit foarte mult și l-am lansat. Și am trimis câtorva persoane niște creme pe care le-am făcut, cadou. Mulți mi-au mulțumit, au și postat, câțiva nici n-au postat, dar nici nu mi-au mulțumit, adică nu mi-au trimis niciun mesaj să îmi mulțumească.

E ok. În schimb, este un om, un singur om care a făcut mai mult decât atât. Deci dintre toți cunoscuții și prietenii mei, există o persoană foarte specială, care nici măcar nu pot spune că este o foarte apropiată prietenă pentru că, din păcate, ne vedem prea rar și vorbim prea rar.

Aceasta este doamna Carmen Tănase, căreia am vrut să îi trimit produsele, înainte să apuc s-o sun să i le trimit ea deja a postat, pentru că văzuse că eu lansasem acest proiect și când am rugat-o să îmi trimită adresa ca să îi trimit un cadou, mi-a spus: „Nu, Oana, nu îmi trimiți absolut nimic, eu îmi voi comanda și voi plăti aceste produse, pentru că așa este normal să te susțin în calitate de prietenă în acest proiect al tău. Le-a comandat și i-am trimis mai multe eu, dar este un exemplu. A fost un mare exemplu pentru mine și vreau să îi mulțumesc”, a spus Oana Roman în mediul online.

