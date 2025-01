În vârstă de 48 de ani, Oana Roman a testat de-a lungul timpului multe produse pentru îngrijirea tenului și corpului. De curând, vedeta și-a lansat propria linie de produse cosmetice, de care e foarte mulțumită și pe care o și recomandă.

În fața fanilor ei, într-un clip postat pe rețelele de socializare, vedeta și-a curățat machiajul de pe față cu un cleanser. Ulterior, vedeta a aplicat o apă termală. „Mă demachiez cu cleanser și remover fără să folosesc apă de la chiuvetă, doar cu apă termală”, a transmis vedeta, care a apărut la început machiată în fața fanilor, iar apoi fără pic de machiaj.

Ea nu a folosit apă de la chiuvetă, a înlocuit-o cu apa termală. „Da ,e si asta un mod de a economisi apa”, i-a scris un fan Oanei Roman. Vedeta imediat a reacționat: „Hai că n-ai gândit-o pe asta. Apa termală e mai scumpă decât apa de la robinet pe care eu oricum nu o plătesc pentru că am puț. 😅”.

„Bună! Am o întrebare, dacă dăm cu apă de la robinet pe față e greșit? Se întâmplă ceva cu tenul? Multumesc.”, a întrebat altcineva, iar Oana Roman a spus: „Apa de la robinet nu e cea mai bună mai ales dacă e dură, calcaroasă plus că te uzi până la coate când te speli pe față”.

Și Catinca Roman, sora Oanei Roman, evita apa de la robinet pentru a se spăla pe față. „Întotdeauna mă spăl pe faţă cu apă termală. Nu folosesc niciodată apă de la robinet pentru că e calcaroasă şi dăunează tenului meu cu tendinţă seboreică.”, a spus Catinca Roman cu ceva timp în urmă potrivit Click!

Carmen Tănase o susține pe Oana Roman

După ce și-a lansat linia de cosmetice, Oana Roman a povestit pe contul de socializare, cum a fost susținută de persoana la care se aștepta cel mai puțin, actrița Carmen Tănase. Oana Roman spune că le-a făcut cadou câteva creme unor cunoștințe din showbiz, însă nu a primit niciun fel de recunoștință din partea acestora.

„Voiam neapărat să vă spun această poveste, despre ceea ce cred eu că înseamnă să fii om, un exemplu foarte concludent. Am lansat această gamă de produse care îmi poartă numele și la care s-a muncit foarte mult, s-a investit foarte mult. Mi-am dorit foarte mult și l-am lansat.

Și am trimis câtorva persoane niște creme pe care le-am făcut, cadou. Mulți mi-au mulțumit, au și postat, câțiva nici n-au postat, dar nici nu mi-au mulțumit, adică nu mi-au trimis niciun mesaj să îmi mulțumească. E ok. În schimb, este un om, un singur om care a făcut mai mult decât atât. Deci dintre toți cunoscuții și prietenii mei, există o persoană foarte specială, care nici măcar nu pot spune că este o foarte apropiată prietenă pentru că, din păcate, ne vedem prea rar și vorbim prea rar.

Aceasta este doamna Carmen Tănase, căreia am vrut să îi trimit produsele, înainte să apuc s-o sun să i le trimit ea deja a postat, pentru că văzuse că eu lansasem acest proiect și când am rugat-o să îmi trimită adresa ca să îi trimit un cadou, mi-a spus: „Nu Oana, nu îmi trimiți absolut nimic, eu îmi voi comanda și voi plăti aceste produse pentru că așa este normal să te susțin în calitate de prietenă în acest proiect al tău. Le-a comandat și i-am trimis mai multe eu, dar este un exemplu. A fost un mare exemplu pentru mine și vreau să îi mulțumesc”, a spus Oana Roman în mediul online.

