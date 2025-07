De atunci, anii au trecut, Beatrice Olaru a devenit mamă a doi copii, o fetiță și un băiețel, iar în prezent ea face parte din echipa „Vorbește Lumea”, emisiune difuzată de PRO TV și care în acest an a împlinit 10 ani de emisie.

Cu această ocazie, Libertatea a stat de vorbă, chiar în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, de la PRO TV, cu Beatrice Olaru, una dintre cele mai cunoscute și apreciate antrenoare de fitness din România.

Beatrice Olaru ne recomandă să facem mișcare și în concediu

Ținând cont că este vară, mulți români pleacă în concedii și lasă pe plan secund viața sportivă, am întrebat-o pe frumoasa antrenoare cum ar trebui să se antreneze oamenii în timpul vacanțelor.

„Eu sunt de părere că orice formă de mișcare e binevenită, cu atât mai mult cu cât oamenii acum, vara, pleacă în concedii la mare, la munte… Sunt bune drumețiile pe munte, sunt bune alergările pe plajă, dacă mergi la mare, sunt ok antrenamentele cu benzi elastice în natură, scările, de altfel, în parc. În aceeași măsură e bine, cumva, chiar dacă este vară, să încerci să-ți menții programul de peste an, ca să nu pierzi din munca pe care ai acumulat-o peste an. Și în cazul concediilor, în cazul în care nu poți să ajungi la sală sau să te ții de rutina de antrenament de acasă, să introduci aceste antrenamente în vacanță, la mare sau pe munte și așa mai departe, atât să încât să îți ții corpul activ.

Recomandări Călin Georgescu, ars la buzunar cu 200.000 dei pentru încălcarea legii. Topul amenzilor date de AEP politicienilor și partidelor în 2024 și 2025

Există și o altă categorie de persoane. Când pleacă în concediu, omul spune: «Ok, pun pauză»! Și e absolut ok să-ți iei pauză o saptămână sau două. E foarte importantă revenirea, pentru că atunci când oamenii merg în concediu, gusta din delicatesele locului. Și e normal să se întâmple asta! Doar că trebuie să avem acest control al nutrienților și, atunci când ne întoarcem acasă, să avem o întoarcere lină la normal. Nu brusc!

Să încercăm să reintegrăm mișcarea, să încercăm să ne hidratăm foarte bine corpul, să scoatem inflamația din corp, pentru ca în vacanță se consumă alcool, se mănâncă peste limită și atunci corpul are un pic nevoie de timp să-și revină la normal. Și asta nu o facem decât prin alimentație sănătoasă, odihnă și hidratare”, a spus Beatrice Olaru în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Antrenoarea de fitness a dezvăluit că ea oferă și antrenamente online, având un program în acest sens, și că întotdeauna tipul de antrenament trebuie să fie specific fiecărei persoane în parte, deoarece oamenii sunt diferiți și programul lor nu este mereu la fel.

Recomandări Elena Udrea, primele declarații la ieșirea din închisoare: „Văzând cine face politică azi mai că m-ar bate gândul să revin. Glumesc. Am făcut Gala Bute cu mândrie”

„Asta cu programul de antrenament diferă de la om la om și de programul de muncă și de stilul de viață. Sunt oameni care funcționează foarte bine antrenându-se la ora 06.00 dimineață, ca mai apoi să plece la birou. Sunt oameni care funcționează foarte bine cu antrenamentele seara, după ce ies de la birou.

În cazul în care vorbim de femei care sunt foarte solicitate și cu job, și cu doi copii mici, de obicei ele se antrenează atunci când au timp. Și, de cele mai multe ori, se antrenează acasă, au acasă un minimum de echipament. Eu antrenez multe femei în online. Și, din experiență, din lucrul cu mii de femei, spun că asta se întâmplă. Rar ajung la sală, pentru că nu au timp și atunci au acasă un minimum de echipament: benzi elastice, gantere, o bandă de alergat… Și își fac antrenamentele acasă! Pentru că scutești timp.

Am un program de training online făcut de peste 10 ani și a venit așa ca o necesitate, pentru că îmi scriau foarte multe femei că își doresc să se antreneze cu mine, eu fiind doar în București. Și atunci, prin acest program, am ajuns la ele în toate colțurile țării, chiar și la oameni din afara țării. Sunt antrenamente filmate de mine, cu plan de nutriție, pentru că sunt și tehnician nutriționist. Antrenamente filmate de mine, pe număr de serii, de repetări… Ținem o legătură foarte strânsă în ceea ce privește tehnica, în ceea ce privește evoluția lor. Planul alimentar și antrenamentele se ajustează în funcție de progresul lor și atunci aceste fete au un progres uluitor”, a adăugat antrenoarea de fitness care poate fi văzută săptămânal la „Vorbește Lumea”, emisiune difuzată de PRO TV.

Recomandări Cazul lui Onorel Haiducul, evadatul care a alergat polițiștii români prin păduri timp de 32 de zile. Greșeala de strategie repetată acum în cazul criminalului Emil Gânj

Trei antrenamente pe săptămână și o alimentație sănătoasă

Referitor la programul de antrenament pe care ar trebui să-l aibă un om, Beatrice Olaru a afirmat că ar fi bine să existe trei antrenamente pe săptămână, însă că foarte important este și planul alimentar, deoarece fără o alimentație sănătoasă, sportul poate fi făcut degeaba.

„Eu spun că, pentru a vedea un rezultat, și când spun rezultat nu mă refer neapărat la a slăbi un număr de kilograme sau a avea pătrățele pe abdomen, ci mă refer la un rezultat care să-ți dea o stare de sănătate optimă, în care să respiri corect, să te odihnești cum trebuie… Trei antrenamente pe săptămână, dar pe lângă asta e foarte important planul alimentar, pentru că sportul nesusținut de o alimentație sănătoasă e cumva o muncă în gol. Da, e important să ne mișcăm, dar e important și ceea ce mâncăm”, a încheiat Beatrice Olaru interviul pentru Libertatea.