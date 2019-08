Înaintea unei călătorii pe care urma să o facă în Singapore, Cătălin Botezatu a ajuns la spital, din cauza unor probleme de sănătate.

Creatorul de modă a oferit detalii despre problemea pe care a avut-o. Totul a pornit de la o căzătură pe care a suferit-o la filmări.

„Înainte de a pleca, am avut o intervenție chirurgicală la apendice. Am plecat, iar acum când m-am întors, am avut o căzătură la filmări și mi s-a umflat cotul. Am făcut o gâlmă enormă și a trebuit să fac… Bine, m-am dus pentru un control de rutină și a trebuit să fac și operația asta. Control, control și m-a internat. Da, acum mă simt ok. Nu există vreun risc. N-am nicio restricție”, a declarat Cătălin Botezatu la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

