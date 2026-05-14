Reguli stricte privind succesiunea în cazul unui astfel de scenariu

Gorka a declarat pentru jurnalista Miranda Devine că nu este îngrijorat de posibilitatea unui atentat asupra celui de-al 47-lea președinte din partea unui adversar străin. Cu toate acestea, oficialul a subliniat existența unor reguli stricte privind succesiunea, în cazul unui astfel de scenariu.

„Există o scrisoare în sertarul biroului prezidențial, adresată vicepreședintelui, pentru situația în care i s-ar întâmpla ceva”, a explicat Gorka. „Avem protocoale, credeți-mă. Nu pot să le discut, dar ele există”.

Trump a amenințat Iranul cu distrugerea, dacă ar încerca să-l asasineze

Într-un interviu din ianuarie pentru NewsNation, Trump a declarat că a lăsat „instrucțiuni foarte ferme” pentru cazul în care Iranul ar acționa ca să-l asasineze. „Am lăsat notificări”, a spus președintele. „Dacă se întâmplă ceva, vom distruge – întreaga țară va fi distrusă”.

Vizita lui Trump în China, prima de acest fel din ultimii nouă ani

Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit joi, 14 mai, la Beijing pe președintele american Donald Trump într-o ceremonie grandioasă desfășurată la impunătoarea Mare Sală a Poporului, în debutul unui summit bilateral cu miză uriașă pentru economia și securitatea mondială.

Trump a sosit miercuri seară la Beijing cu Air Force One, însoțit de unii dintre cei mai importanți lideri de afaceri americani, precum Jensen Huang de la Nvidia și Elon Musk de la Tesla.

Aceștia simbolizează potențialele înțelegeri comerciale pe care președintele SUA speră să le încheie. La coborârea din avion, Trump a fost primit cu un covor roșu și ovații de la 300 de tineri chinezi îmbrăcați în alb, care au fluturat steaguri mici ale SUA și Chinei și au scandat „bun venit”.

Pe parcursul vizitei de două zile, cei doi lideri vor avea mai multe întâlniri, inclusiv o masă de lucru vineri, înainte ca Trump să se întoarcă la Washington. AFP notează că vizita vine pe fondul unor relații bilaterale tensionate, marcate de războaie comerciale și sancțiuni impuse de SUA asupra bunurilor chinezești începând din 2018. Totuși, liderii au reușit să ajungă la un armistițiu în acest sens în octombrie 2025.