Această valoare reprezintă o creștere de 23,6% față de perioada similară a anului trecut, performanță atinsă în ciuda unei scăderi a cantităților derulate.

Dacă veniturile totale ale companiei au scăzut cu 2,2%, ajungând la 95,81 de milioane de lei, cheltuielile s-au redus însă mai accelerat, cu 6%, coborând la 80,84 de milioane de lei.

Pe de altă parte, cantitatea totală de produse tranzitate a scăzut semnificativ (cu 16,7%), de la 2,10 milioane de tone în T1 2025, la 1,75 de milioane de tone în T1 2026.

S-au înregistrat scăderi masive la țiței (-55%) și benzină (-62%), compensate parțial de o creștere solidă a volumelor de motorină (+39,5%, atingând 1,10 milioane de tone).

Compensarea parțială a veniturilor s-a datorat și faptului că tarifele Oil Terminal au fost indexate în acest an cu rata inflației din 2025, care a fost de aproape 10%.

Schimbări majore în topul clienților

Dinamica pieței a produs o rocadă importantă în rândul partenerilor companiei. OMV Petrom a urcat pe primul loc în primul trimestru din 2026.

Valoarea facturată de Oil Terminal către acest client a crescut cu peste 28%, ajungând la 23,17 milioane de lei.

În schimb, Lukoil România, compania care deține lanțul local de benzinării, a coborât drastic de pe locul 1 (deținut în T1 2025) pe locul 7.

Valoarea facturilor (fără TVA) emise către Lukoil s-a prăbușit cu 89%, de la 22,8 milioane de lei la sub 2,5 milioane de lei.

Perspective și riscuri

Conducerea Oil Terminal atrage atenția că peisajul economic rămâne fragil. Raportul trimestrial notează: „Evoluția economiei românești în anul 2026 a continuat să fie marcată de persistența unor incertitudini privind continuarea războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu, precum și de perspectivele incerte ale economiilor europene”.

Se menționează, de asemenea, că mediul extern complex aduce provocări de securitate energetică ce pot genera noi creșteri ale prețurilor materiilor prime.

Compania, al cărei pachet majoritar de acțiuni (aproape 88%) este deținut de Ministerul Energiei, estimează o posibilă gaură în încasări de peste 100 de milioane de lei în acest an.

Această pierdere ar surveni în cazul în care rafinăria Petrotel din Ploiești (deținută de grupul Lukoil) va rămâne închisă tot anul, ca urmare a sancțiunilor economice severe dictate de Administrația Federală Trump din SUA împotriva companiei-mamă din Rusia.