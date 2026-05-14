În prezent, România nu mai are cel mai scump preț la energie din Europa, în schimb, țara noastră deține în continuare recordul la prețul la energie în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, iar Transelectrica a transmis că sistemul electroenergetic național (SEN) are „un grad ridicat de solicitare operațională”.

Prețuri mari pe piața spot de energie

Pentru energia electrică tranzacționată pe 13 mai cu livrare pe 14 mai, prețul mediu în piața pentru ziua următoare (PZU) din România este de 630 de lei/MWh (aproximativ 121 de euro/MWh).

Deși mai scăzut față de ziua precedentă, când prețul era de 137 de euro/MWh, România rămâne printre piețele cu cele mai ridicate tarife, fiind pe locul secund.

La nivel european, doar Elveția a înregistrat un preț mai mare, cu 1 euro/MWh peste cel de la București, dar România deține în continuare recordul în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

Datele publicate de OPCOM, operatorul pieței, arată că prețul orar cel mai mic pentru 14 mai este la ora 14.00, când energia costă doar 42 de lei/MWh, datorită aportului consistent al energiei solare. În schimb, cel mai mare preț este de 1.354 de lei/MWh, la ora 21.00.

România, preț record la energia electrică spot în UE și a doua cea mai scumpă piață din Europa, după Elveția

România, flux transfrontalier de energie

Comparativ cu piețele vecine conectate fizic la rețeaua României, prețul de la București este cu doar 1 euro/MWh mai mic decât cel din Ungaria.

În Bulgaria, energia electrică a fost tranzacționată la un preț mediu de 117 euro/MWh.

În majoritatea intervalelor orare din 14 mai, România importă energie din Bulgaria și exportă către Ungaria, un fenomen similar celui înregistrat în 13 mai.

Principala sursă de energie din România, miercuri dimineață, era cea eoliană, având în vedere codurile de vânt emise de ANM. Cu două zile în urmă, principala sursă de energie a României era cea hidro.

Mai mult centrale oprite, deficitul de producție este principala cauză

Prețurile ridicate sunt influențate în principal de indisponibilitatea mai multor capacități de generare de energie electrică.

Cele două reactoare nucleare de câte 700 MW de la Cernavodă, care reprezintă cele mai mari unități generatoare din țară, sunt închise. Unitatea 1 a fost deconectată pe 10 mai pentru lucrări de mentenanță, iar Unitatea 2 este programată să revină în funcțiune abia la 1 iunie.

În plus, centrala pe gaz în ciclu combinat a Petrom de la Brazi, cu o capacitate de 860 MW, operează la jumătate din capacitate până la sfârșitul lunii iunie.

De asemenea, centrala CET Vest, cu o capacitate de 186 MW, este oprită pentru reparații până în august, în urma unui incendiu.

Alte două unități de câte 100 MW de la CET Sud sunt indisponibile – una pentru revizie programată, cealaltă din cauza unei avarii.

Totodată, singurul grup funcțional al centralei Iernut, cu o capacitate de 188 MW, este oprit pentru reparații până la sfârșitul lunii mai, iar mai multe unități hidro, inclusiv una de la Lotru și două de la Porțile de Fier și Râul Mare, sunt temporar indisponibile.

Transelectrica: Sistemul național are un grad ridicat de solicitare operațională

Într-un comunicat publicat miercuri, Transelectrica a confirmat că „Sistemul Electroenergetic Național întâmpină un grad ridicat de solicitare operațională, specifică unor astfel de situații excepționale”.

Operatorul de transport și sistem a subliniat că monitorizează constant parametrii rețelei, asigurându-se că funcționarea acesteia se desfășoară în condiții de siguranță.

„În perioadele cu consum ridicat și producție internă redusă, utilizarea schimburilor transfrontaliere de energie reprezintă un mecanism normal de funcționare a pieței și a sistemului energetic european interconectat. Transelectrica se află în coordonare permanentă cu producătorii, operatorii de distribuție și partenerii europeni pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor din România”, se arată în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 3 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (3)
Avatar comentarii

I0SIF.26 14.05.2026, 12:14

Desființăm terenuri agricole ca să acoperim țara cu eoliene și panouri solare. Când o veni criza alimentară, să mâncați elice și panouri.

Avatar comentarii

Prepurgel 14.05.2026, 16:01

Domle,iata ca are dreptate Propaganda- când proclama ca asta ar fi„epoca de aur„a României!Pai când am mai avut noi atâtea „recorduri”?Cea mai bolnava populație din UE,cele mai scumpe medicamente,cele mai scumpe gaze,cea mai scumpa energie(Elveția-unde locuitorii oricum au venituri de zece ori mai mari-nefiind in UE),cele mai mari prețuri,cea mai marer datorie externa/cap de locuitor,cea mai mare emigrație,cel mai negru viitor...

Avatar comentarii

Inginerul 14.05.2026, 18:09

Corupția și incompetenta “specialiștilor” numiți politic în companiile din energie stinge lumina în România. Trăiasca Boc si incompetenta de la DEER numită de el.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Știri România 09:35
Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Decizia luată de Parchetul General după ce i-a audiat pe cei doi procurori de la Constanța, acuzați de corupție
Știri România 09:18
Decizia luată de Parchetul General după ce i-a audiat pe cei doi procurori de la Constanța, acuzați de corupție
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Stiri Mondene 00:35
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?