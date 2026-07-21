Filmat într-o locație de lângă București, clipul surprinde perfect atmosfera verii: apă, plajă, soare, muzică, distracție și multă dragoste! Esența emisiunii „Casa iubirii” este redată într-o manieră fresh, dinamică și plină de energie. Rezultatul este o piesă cu un puternic vibe de vacanță, un cocktail muzical vibrant.

Kanal D a postat pe YouTube videoclipul Casa Iubirii – Foc și pasiune

La scurt timp după ce a fost filmat videoclipul „Foc și pasiune”, Andreea Mantea a stat de vorbă cu Libertatea atât despre apariția ei de pe YouTube, cât și despre viața din spatele ecranului.

Libertatea: A apărut videoclipul noii piese „Casa Iubirii”. Ai simțit că retrăiești, într-un fel, toate emoțiile pe care le-ai simțit în emisiune în toți acești ani?

Andreea Mantea: Pot spune că piesa surprinde foarte bine tot ceea ce înseamnă „Casa Iubirii”. Din primul moment în care am ascultat-o, am simțit că transmite emoția acestui proiect și exact asta mi-a plăcut cel mai mult la ea. „Casa Iubirii” este locul în care intru de fiecare dată cu emoție și cred că emoția asta nu o să dispară niciodată. Sunt oameni care iubesc, care speră și care își trăiesc sentimentele atât de intens, încât, fără să-mi dau seama, ajung să trăiesc și eu alături de ei. Mă bucur odată cu ei, sufăr odată cu ei și mă implic, inevitabil, în foarte multe dintre poveștile lor.

Poate tocmai de aceea filmarea videoclipului a avut o încărcătură aparte. Nu am simțit că filmez doar pentru o piesă, ci că retrăiesc puțin din toate poveștile pe care le-am văzut și le-am trăit alături de concurenți în toți acești ani. Cred că asta este frumusețea acestui proiect și motivul pentru care, indiferent dacă este prima gală sau gala 100, emoția rămâne aceeași. Pentru mine, asta înseamnă că încă îmi pasă și că trăiesc fiecare poveste la fel de sincer ca în prima zi.

Ești una dintre cele mai cunoscute personalități din televiziune, dar ești și o mamă foarte implicată. David, fiul tău, este deja în pragul adolescenței, are 11 ani. Care sunt lucrurile pe care le-ai învățat de la el, pe care nu le-ai găsit în cărțile de parenting?

Răbdarea! Am descoperit răbdarea la un nivel despre care nici măcar nu știam că există. Nu credeam că sunt capabilă de atâta răbdare și nici nu-mi imaginam că un copil poate să scoată din tine o resursă pe care nici tu nu știai că o ai. David m-a învățat asta în fiecare zi.

Andreea Mantea și-a sărbătorit recent fiul

Am văzut pe rețelele de socializare că David, fiul tău a cărui zi de naștere a fost recent, a primit un cadou extraordinar: un pui de pisică. Pentru cei care nu știu povestea… Cum a ajuns animăluțul la tine?

De fiecare dată când pierdeam (n.r. – murea) câte un animăluț, fie un cățel, fie un pisoi, David îmi spunea că își dorește un pui. Dacă pleca dintre noi o cățelușă, voia o cățelușă pui. Dacă pierdeam un pisoi, își dorea un alt pisoi, dar tot pui. Acum un an și jumătate a murit un pisoi pe care îl aveam de 15 ani. Din nou mi-a spus că își dorește un pui. I-am spus că este exclus. Nu puteam! Suferisem enorm și nu mă simțeam pregătită să iau altă pisică. El însă a continuat să insiste… aproape trei luni! Iar eu, de fiecare dată, îl rugam să nu mai aducă vorba despre asta.

Se apropia ziua lui și au fost câteva seri la rând în care plângea și îmi cerea un pui de pisică. La un moment dat l-am întrebat de ce vrea neapărat să fie pui și mi-a dat un răspuns care m-a făcut să înțeleg tot. Mi-a spus că își dorește un pui pentru că, dacă este pui, nu o să moară atât de repede și o să apuce să trăiască mai mult timp alături de el.

A doua zi dimineață, în timp ce îmi beam cafeaua și stăteam pe telefon, am văzut un clip cu zece pui de pisică abandonați în Parcul Izvor. Din fericire, au fost salvați! Erau mai multe ONG-uri și adăposturi implicate, dar din filmare nu am înțeles unde ajunseseră pisoii. Am dat scroll mai departe, doar că imaginea aceea nu-mi mai ieșea din minte. După câteva ore am început să caut să văd dacă sunt bine și cine i-a preluat. N-am găsit atunci informațiile și am renunțat. Începuseră filmările la „Casa Iubirii”, iar într-o pauză am intrat pe Instagram. Din nou mi-au apărut pisoii! Am citit că sunt bine.

În aceeași seară am intrat iar pe pagina celor care îi salvaseră și prima fotografie pe care am văzut-o era cu un pisoi identic cu cel pe care îl pierdusem. M-am uitat la toate filmările și la toți puii și, la un moment dat, am spus că vreau să merg să-i văd. Când am ajuns acolo și am văzut toate pisicuțele, pur și simplu mi-au rupt sufletul. Aș fi vrut să le iau pe toate acasă! M-am dus și la pui, fără să știu pe care îl voi alege. Și atunci s-a întâmplat ceva foarte simplu: din toată grămada aceea de pui, care se pregăteau să adoarmă după ce se jucaseră, unul singur s-a ridicat, a venit direct spre mine și s-a lipit de mine. Atunci am spus: „Bine… fie”! Așa a ajuns la noi. Cred că este cel mai frumos cadou pe care l-a primit David vreodată. Sunt nedezlipiți unul de celălalt.

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Dacă fericirea ar avea o formă sau o culoare, cum ar arăta?

Fericirea are chipul copilului meu. David este un copil veșnic fericit. Nu cred că am văzut vreodată o doză atât de mare de optimism într-un om. Se bucură de absolut orice. Râde din tot sufletul, cântă, dansează, nu stă locului nicio clipă. Îi place natura și găsește frumusețe în lucruri pe lângă care noi, adulții, trecem de multe ori fără să le mai observăm. Iubește muzica, poezia, desenul… Îi place să cânte și este curios din fire.

Are o bucurie sinceră pentru viață, iar asta mă impresionează de fiecare dată. Seamănă foarte mult cu bunica mea! Are aceeași lumină și aceeași liniște pe care le avea și ea. De aceea cred că, dacă fericirea ar avea un chip, ar fi chipul lui David. Este un copil echilibrat și senin!

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