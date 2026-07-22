Cod galben portocaliu de furtuni, miercuri, în jumătate de țară

În intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 18:00, ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană.

Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, izolat depășind 40–50 l/mp.

Harta județelor afectate de codurile galben șii portocaliu de furtuni, miercuri, 22 iulie. Sursa foto: ANM

În același interval este în vigoare și un cod portocaliu pentru nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Potrivit ANM, în aceste regiuni sunt așteptate vijelii cu rafale de 70–90 km/h, averse torențiale importante cantitativ și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 30–50 l/mp, iar pe arii restrânse pot ajunge la 70–90 l/mp.

Cod roșu în Tulcea în noaptea de miercuri spre joi

Cea mai severă avertizare intră în vigoare în intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 06:00, când județul Tulcea se află sub cod roșu de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată.

Meteorologii avertizează asupra unor averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de peste 80–90 km/h.

Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale în județul Tulcea. Sursa foto: ANM

Potrivit ANM, cantitățile de apă vor fi de 90–110 l/mp și, izolat, vor depăși 120 l/mp, valori care pot genera efecte importante în zonele afectate.

Furtuni în mai multe județe și noaptea de 22 spre 23 iulie

În intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 06:00, este în vigoare și un cod portocaliu pentru județele Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 70–90 km/h, iar cantitățile de apă vor ajunge la 30–50 l/mp, local chiar 70–90 l/mp. Tot în același interval, un cod galben vizează estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local Carpații Orientali, unde sunt așteptate averse torențiale, vijelii, grindină și acumulări de 20–30 l/mp, izolat peste 40–50 l/mp.

Ploile continuă joi dimineață în Tulcea

ANM a emis și un cod portocaliu pentru județul Tulcea, valabil în intervalul 23 iulie, ora 06:00 – 12:00.

Meteorologii anunță că vor continua aversele torențiale importante cantitativ, cu acumulări de 20–40 l/mp, iar izolat de peste 50 l/mp.

Informare extinsă pentru sudul și estul țării

Separat de avertizările succesive, ANM a emis și o avertizare de cod galben valabilă în intervalul 22 iulie, ora 09:00 – 23 iulie, ora 03:00, pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste regiuni sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat vor depăși 40–50 l/mp.

Harta județelor afectate de furtuni violente pe 22 și 23 iulie. Sursa foto: ANM

De asemenea, în intervalul 22 iulie, ora 12:00 – 22:00, un cod portocaliu este valabil pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași, unde sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, cu acumulări de 25–50 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 70 l/mp.

În această dimineață, hidrologii au emis cod roșu de inundații imediate. Alertă de viituri pe râuri din Dâmbovița și Prahova, în următoarele ore.

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