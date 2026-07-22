Unii dintre foștii concurenți au revenit pentru a spune ce s-a întâmplat în viața lor după încheierea filmărilor, iar printre aceștia s-a numărat și Maria Covașa, fostă concurentă în sezonul 8.

În cadrul sezonului în care a participat, Maria a venit însoțită de iubitul său de la acea vreme, Dani Boy. Relația celor doi nu a trecut testul, iar ambii parteneri s-au reorientat rapid. Acum, Maria a revenit pe platourile de filmare, iar fanii au fost șocați să îi vadă transformarea.

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„Am puține emoții, puțin mai multe cred că se observă. Mai am câteva amintiri așa în cap, mai ales ajunsă la voi aici. Doar că sentimentul e total diferit pentru că atunci am fost pentru a mă testa, acum sunt o altă Maria și nu mai am aceleași sentimente”, a spus Maria Covașa, în clipul de prezentare. Maria a surprins pe toată lumea cu noul său look.

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Printre numele despre care s-a vorbit deja se numără Ella și Andrei, Maria și Marius, dar și Marian Grozavu și Bianca, concurenți ale căror povești au stârnit numeroase reacții în ultimele sezoane. De asemenea, Cătălin va fi încă o dată față în față cu Maria.

Pe lângă mărturisirile participanților, producătorii vor readuce în atenția publicului și unele dintre cele mai virale momente din sezoanele anterioare. Foștii concurenți își vor revedea imaginile și vor comenta, cu sinceritate, reacțiile și deciziile pe care le-au luat atunci, oferind explicații pentru situațiile care au ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.