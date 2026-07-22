Bucureștiul, sub cod portocaliu de furtuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 23 iulie, ora 21:00. Meteorologii anunță o schimbare accentuată a vremii, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și o scădere semnificativă a temperaturilor.

În intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 22 iulie, ora 18:00, municipiul București se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată.

Potrivit ANM, sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, în contextul unui episod de vreme severă care afectează mai multe regiuni ale țării.

Temperatura maximă scade la aproximativ 20 de grade

În intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 23 iulie, ora 09:00, vremea se va răci accentuat în Capitală.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 20 de grade, iar minima va coborî la 14–15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20–40 l/mp, iar izolat în jurul a 50 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în timpul ploilor, cu rafale de 50–70 km/h. Spre finalul intervalului sunt posibile și condiții de ceață.

Joi vremea rămâne răcoroasă și ușor instabilă

Pentru intervalul 23 iulie, ora 09:00 – 23 iulie, ora 21:00, ANM prognozează o vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, însă temperaturile vor crește ușor comparativ cu ziua precedentă. Maxima va ajunge la 24–25 de grade.

Cerul va fi temporar noros și sunt așteptate averse slabe, în general de 5–10 l/mp, precum și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat.

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 22 iulie 2026, o serie de alerte de vreme severă care vizează mare parte din țară. Sunt în vigoare coduri galbene și portocalii de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Cea mai gravă avertizare este un cod roșu pentru județul Tulcea, unde meteorologii estimează cantități de apă ce pot depăși izolat 120 l/mp.