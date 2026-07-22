Marea Britanie intenționează să devină un lider printre țările care folosesc AI în administrație

Planurile guvernamentale privind transformarea Marii Britanii într-un lider mondial în domeniul Inteligenței Artificiale se lovesc de o realitate critică: lipsa resurselor de apă potabilă. Asociația companiilor de apă din Regatul Unit, Water UK, avertizează că prognozele oficiale ignoră complet consumul uriaș al centrelor de date necesare pentru susținerea tehnologiilor AI, numind strategiile guvernamentale „viciate din temelii”.

Apa joacă un rol esențial pentru inteligența artificială

Centrele de date găzduiesc mii de servere de mare putere care generează cantități masive de căldură. Pentru a preveni supraîncălzirea echipamentelor, aceste facilități folosesc sisteme complexe de răcire bazate pe apă potabilă de înaltă calitate, alături de un consum uriaș de energie electrică.

În prezent, centrele de date din Anglia consumă aproximativ 6,6 milioane de litri de apă potabilă pe zi. Odată cu obiectivul guvernamental de a tripla capacitatea acestor facilități până în anul 2030, consumul zilnic ar putea ajunge la aproape 20 de milioane de litri.

Centrele de date consumă milioane de litri de apă

Astfel, centrele de date sunt mari consumatoare de apă, utilizată pentru răcirea serverelor și pentru alte procese tehnice. Potrivit Water UK, „estimările guvernului privind necesarul de apă sunt fundamental eronate” și „exclud explicit centrele de date”.

Într-un raport adresat parlamentarilor, organizația subliniază că niciunul dintre documentele strategice ale guvernului legate de dezvoltarea inteligenței artificiale, cum ar fi strategia AI pentru știință sau planul de acțiune privind oportunitățile AI, nu face „nicio mențiune despre apă”. În plus, Agenția pentru Mediu nu a inclus, în cadrul național pentru resursele de apă publicat în iunie 2025, o estimare a cererii de apă din partea centrelor de date.

„Se pare că există presupunerea că țara va avea întotdeauna suficientă apă pentru nevoile economice. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr”, se arată în raportul Water UK.

Țara din Europa riscă să rămână fără apă pentru inteligența artificială

Mai mult de trei sferturi din centrele de date din Marea Britanie sunt construite în sudul și estul Angliei, regiuni deja afectate de secetă. În aceste zone, milioane de locuitori au fost supuși deja unor restricții privind consumul de apă, cum ar fi interdicțiile de utilizare a furtunurilor, din cauza valurilor de căldură prelungite și a lipsei precipitațiilor, relatează presa britanică. Potrivit Water UK, în aceste regiuni „orice dezvoltare suplimentară a centrelor de date poate deveni imposibilă fără schimbări ale politicilor din domeniul resurselor de apă”.

„Obiectivele actuale privind reducerea pierderilor și a cererii sunt deja foarte ambițioase. Singura soluție pentru a livra noi rezerve de apă este fie majorarea cantității de apă extrasă din mediul înconjurător – ceea ce poate fi dăunător – fie construirea de noi surse, cum ar fi rezervoare importante, care pot necesita 15 ani pentru planificare și construcție”, se mai arată în raport.

Anglia a impus inclusive măsuri pentru restricționarea consumului de apă din unele regiuni

Mai mult de trei sferturi din centrele de date din Marea Britanie sunt construite în sudul și estul Angliei, regiuni deja afectate de secetă.

În aceste zone, milioane de locuitori au fost supuși deja unor restricții privind consumul de apă, cum ar fi interdicțiile de utilizare a furtunurilor, din cauza valurilor de căldură prelungite și a lipsei precipitațiilor. Potrivit Water UK, în aceste regiuni „orice dezvoltare suplimentară a centrelor de date poate deveni imposibilă fără schimbări ale politicilor din domeniul resurselor de apă”.

„Obiectivele actuale privind reducerea pierderilor și a cererii sunt deja foarte ambițioase. Singura soluție pentru a livra noi rezerve de apă este fie majorarea cantității de apă extrasă din mediul înconjurător – ceea ce poate fi dăunător – fie construirea de noi surse, cum ar fi rezervoare importante, care pot necesita 15 ani pentru planificare și construcție”, se mai arată în raport.

Consumul din centrele de date pentru AI ar fi echivalent cu cel al unui oraș mic

Regiunea orașului Slough, care înregistrează cea mai mare concentrație de centre de date din Marea Britanie, este gestionată de compania Affinity Water.

Potrivit acesteia, unele centre de date pentru inteligența artificială din zonă solicită până la 3 milioane de litri de apă pe zi, echivalentul consumului zilnic al 3.500 de locuințe. Până în prezent, centrele de date din Anglia utilizează exclusiv apă potabilă, iar dacă guvernul își va implementa planul de a tripla capacitatea centrelor de date până în 2030, consumul zilnic ar putea crește la 19,8 milioane de litri de apă.

Experții se tem că nu există un plan pentru criză și o ierarhie în caz de secetă

Jon Chappel, director adjunct al Water UK, a declarat pentru The Guardian că acest aspect reprezintă o „greșeală inacceptabilă” și „un eșec real al guvernului”. El a cerut autorităților să publice o ierarhie a priorităților în caz de secetă, care să stabilească sectoarele prioritare în condiții de penurie de apă.

„Fără aceasta, va exista un compromis pentru întreaga societate”, a avertizat Chappel. Oliver Hayes, reprezentant al organizației Global Action Plan, și-a exprimat îngrijorarea că centrele de date, inclusiv cele care susțin activități „banale și inutile”, ar putea fi favorizate în alocarea resurselor, în detrimentul populației. El a subliniat că este „probabil” ca aceste centre să aibă prioritate în perioadele de cerere maximă de apă.

Anglia se confruntă cu un deficit de apă de 220 de milioane de litri

În prezent, deficitul de apă al Angliei este cu 220 milioane litri pe zi mai mare decât previziunile inițiale, potrivit Water UK. Între timp, guvernul britanic a amânat publicarea unei declarații naționale de politică pentru creșterea sectorului AI, care ar fi trebuit să fie lansată în februarie.

Un purtător de cuvânt guvernamental a declarat: „Mediul și dezvoltarea sustenabilă trebuie să meargă mână în mână și vom proteja resursele de apă în timp ce deblocăm creșterea economică, inclusiv analizând alternative sau modalități de a minimiza impactul asupra aprovizionării și evacuării apei reziduale din centrele de date”.

Acesta a adăugat că guvernul investește în construcția a nouă noi rezervoare și în infrastructură pentru a răspunde cererii crescânde de apă.

Belgia este o altă țară găzduiește un important dentru de date AI. Aici, Google a creat peste 300 de noi locuri de muncă, după o investiție de 5 miliarde de euro, pentru extinderea unui centru de date.

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