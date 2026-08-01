Mirela Vaida i-a pus la punct pe curioși! Prezentatoarea de la Acces Direct a explicat care este motivul pentru care alege să își petreacă vacanțele în străinătate și nu în România.

Vedeta a publicat imagini din interiorul mașinii sale, cu care se afla în trafic. Prezentatoarea de succes de la Antena Stars a spus că traficul este principalul motiv pentru care nu merge în concedii în țară.