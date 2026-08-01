Meteorologii anunță un val de căldură intensă în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo pentru municipiul București, valabilă în perioada 1 august, ora 10.00 – 5 august, ora 10.00. Orașul se va confrunta cu un val de căldură intensă, temperaturi extreme și disconfort termic accentuat. Sunt prognozate nopți tropicale, cu minime ce vor depăși frecvent 20 de grade Celsius.

Tot în perioada 1 august – 5 august, a fost emis un cod roșu de caniculă pentru trei județe din România, iar temperaturile anunțate de meteorologii ANM vor ajunge până la 40 de grade celsius.

Temperaturile maxime ating 33 de grade în intervalul 1-3 august 2026

În primele 24 de ore, vremea va fi călduroasă, cu maxime între 32 și 33 de grade Celsius și minime de 16-18 grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități, indicând un disconfort termic ridicat.

Meteorologii anunță un val de caniculă pentru 2-3 august 2026

În intervalul următor, căldura se va intensifica, iar temperaturile maxime vor urca până la 33-34 de grade Celsius. Minimele vor varia între 16 și 19 grade. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Potrivit ANM, ITU va atinge pragul critic de 80 de unități, menținând disconfortul termic ridicat.

Temperaturi extreme și nopți tropicale în perioada 3-5 august 2026

Condițiile meteo vor rămâne similare, cu un cer variabil, mai mult senin pe parcursul nopții și dimineața. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 16 și 19 grade. Disconfortul termic va continua să fie ridicat, cu ITU la limita superioară a suportabilității.

Pe 4 și 5 august, Bucureștiul va intra sub influența unei perioade caniculare. Temperaturile maxime vor urca la 35-36 de grade Celsius, iar minimele vor ajunge la 20 de grade, marcând nopți tropicale. În zona periurbană, minimele vor fi ușor mai scăzute, până la 17 grade. Cerul va fi variabil, predominant senin pe timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Care sunt recomandările meteorologilor pentru populație

Având în vedere disconfortul termic ridicat și temperaturile extreme, ANM are o serie de recomandări pentru caniculă, precum evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și evitarea activităților fizice intense în aer liber, mai ales în orele de vârf ale zilei.



De asemenea, se recomandă ca persoanele vulnerabile, cum sunt copiii, vârstnicii și cei cu afecțiuni cronice, să acorde o atenție sporită măsurilor de protecție.