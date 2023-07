În vârstă de 42 de ani, Anca Serea a născut șase copii. Cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat, ea reușește să aibă o siluetă de invidiat, după cum susțin fanii ei din mediul online. Într-un interviu pentru Ego, vedeta a explicat care sunt secretele.

Nu consumă alcool, nu fumează, are o dietă echilibrată, dar, din păcate, nu face sport. „Nu sunt ca vinul, nu! Eu nu beau alcool, orice comparație e potrivită, mai puțin aceasta cu vinul! Nu fac nimic, cred că sunt norocoasă și am grijă la programul de somn, la ce mănânc.

Am început să fac și sport susținut pentru că am avut câteva probleme de sănătate și nu prea am putut să fac efort fizic. Cam asta este. Sunt un om foarte optimist, bucuros și fericit! Pe afară vopsit gardul, înauntru leopardul! Cine zice că nu are deloc minte. (n.r. celulită) Bineînțeles. (n.r. are și ea) Suntem oameni, nu contează deloc ambalajul!”, a zis ea.

Și a continuat, a explicat că nici măcar la nunta cu Adi Sînă nu a consumat alcool. Nu îi place și nu se simte bine după ce bea un pahar. „Adi e ca vinul, lui i se potrivește! Cel roșu, pe cel alb nu îl bea! Nu beau alcool, nu am băut niciodată! Niciodată în viața mea! Nici nu am fumat! Puteți să îl întrebați și pe el!

Nici măcar la nunta mea, poate o gură de șampanie, dar nu beau alcool deloc! Nu îmi place și cred că am și o mică alergie. Mă doare capul imediat, nu. Nu am avut curiozități de acest gen! Singurele slăbiciuni sunt copiii! Sunt încăpățânată, acesta este un viciu!”, a mai explicat ea.

Cum își menține silueta Anca Serea, cu o dietă-minune

Mama a șase copii a postat pe Instagram, unde e urmărită de peste 465.000 de fani, rețeta ei preferată de salată. Amestecă doar cinci ingrediente pe care le asezonează bine și așa are parte de o masă delicioasă pentru ea și familia ei. „Astăzi vin către voi cu o sugestie sănătoasă și rapidă! Trebuie să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca, spune o vorba înțeleaptă.

Tocmai din acest motiv acord mare atenție alimentației, pe care încerc să o încadrez în limite sănătoase atât pentru mine, cât și pentru ai mei”, a spus vedeta, care s-a și plâns că nu mereu are timp pentru a găti.

„Singurul meu inamic în acest sens este timpul limitat, dar cu puțină ingeniozitate cred că putem găși soluții”, a mai scris ea pe Instagram. Și a continuat: „Recunosc că sunt o mare fană a salatelor, așa că va propun și vouă o salată perfectă de preparat în orice anotimp, care nu necesită decât două minute de pregătire și este compusă din 5 ingrediente: roșii cherry, biluțe de mozzarella, măsline negre, frunze de spanac, fasole roșie și ceapă verde.

Eu am asezonat-o cu zeamă de lămâie, ulei de măsline și puțină sare, dar cred că puteți încerca să adăugați și alte ingrediente, precum și condimente mai exotice. Sâmbătă cu bucurie, poftă bună să avem!”.

