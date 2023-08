„16 ani ? cu tine! Te iubesc nespus și-ți mulțumesc pentru bunătatea și maturitate ta. Nu știu cum au trecut anii, însă îți doresc să te bucuri de tot ce e mai bun și frumos pe lumea asta. Să nu uiți niciodată că-ți voi fi alături și că-s cea mai mândra mămică de adolescență. Te iubesc, Sarah-Anouck ?”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Vedeta a și postat o fotografie cu Sarah, care îi seamănă perfect vedetei, după spusele fanilor. „Am crezut că ești tu la 16 ani. Este superbă foc și e copia ta fidelă . Foarte frumoasă ❤️! La mulți ani!”, „Cât e de frumoasă! Zici că e sora ta geamănă! La mulți ani!”, „Sarah este foarte frumoasa. Seamănă perfect cu mamica ei. Ii uram un an plin de sănătate, fericire și împliniri. La mulți ani! ❤️??????”, sunt câteva dintre comentariile primite de Anca Serea pentru fiica ei.

Dezvăluire neașteptată făcută de Anca Serea despre fiica adolescentă

Anca Serea are o familie numeroasă și se ocupă alături de Adi Sînă de cei 6 copii. Momentan, Anca Serea și Adrian Sînă locuiesc alături de 5 copii, pentru că David, băiatul cel mare, este plecat în străinătate la facultate. David și Sarah, fiica cea mare a vedetei, sunt copiii pe care Anca Serea îi are cu Filip Poplingher, care s-a stins din viață din cauza leucemiei. Recent, adolescenta a fost în centrul atenției, Anca Serea a pozat alături de Sarah și a făcut declarații despre ea.

„Această este una dintre rarele ipostaze în care Sarah a acceptat să facă poze cu mine și îi mulțumesc că mi-a făcut acest cadou minunat ?! Darul perfect de ziua mea și mă bucur foarte tare că a întregit colecția familiei noastre.

Sarei îi mulțumesc și că mă iartă de fiecare dată când uit să-i dau bani de buzunar ori de câte ori pleacă la liceu dimineața devreme“ ☺️ dar pentru aceste întâmplări am găsit soluția perfectă!”!, a transmis vedeta.

De curând, fata cea mare a Ancăi Serea a fost și operată. Sarah făcuse investigații, dar nimic nu a arătat că are vreo suferință, toate analizele i-au ieșit bine. „Nu avem nicio explicație. I-am întrebat pe medici, dar asta a fost situația. Nu avem ce să facem. Eu am această rutină, să fac analize, eu fac de două ori pe an, iar copiii – o dată pe an”, a mai zis Anca Serea în februarie.

„A fost o operație destul de dificilă. A intrat în sala de operație pe la ora 18.00 și la ora 21.00, când noi eram deja în București, încă nu era ieșită din operație. Orele alea mi s-au părut cele mai lungi ore. Sarah a fost un copil norocos, pentru că s-a aflat pe mâna unor oameni excepționali (…) Pentru că eu sunt genul ăla de părinte foarte relaxat, din păcate…”, a declarat ea.

