Anca Serea spunea că nu mai vrea încă un copil, din cauza unor probleme de sănătate, însă se pare că s-ar fi răzgândit. Cum i-a luat prin surprindere pe urmăritorii ei din mediul online?

Sunt căsătoriți de opt ani, împreună au patru copii, iar dintr-o relație anterioară, vedeta mai are doi copii. Anca Serea le-a arătat tuturor imagini de vis din vacanța pe care o petrece alături de soțul ei. Anca Serea a răspuns mai multor întrebări venite din partea fanilor.

Anca Serea a fost întrebată de un fan dacă are de gând să mai facă un copil, în condițiile în care Adi Sînă își dorește încă o fetiță. „Am început…de ce credeți că am plecat singuri în vacanță?”.

Probleme cu anemia

În urmă cu ceva timp, Anca Serea a fost internată în spital din cauza problemelor cu anemia.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Adi își mai dorește o fetiță. Nu e nimic senzațional! Eu am o anemie, o problemă de sănătate. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a spus vedeta, pentru Click.ro!

Anca Serea, despre relația cu Adi Sînă

Fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Prima TV a mărturisit fanilor că momentele intime sunt foarte importante pentru ea și partenerul de viață. Drept urmare, cei doi fac orice pentru a ieși din rutină.

„Pentru noi, viața intimă e foarte importantă. Încercăm să facem o prioritate din acest subiect. Cred că cel mai important este să conștientizăm dacă avem o problemă și să o discutăm sincer cu partenerul.

(…) Nu e simplu, mai ales când casa este plină de copii, dar încercăm să găsim niște momente doar ale noastre. Cel puțin de două ori pe săptămână ieșim la cină și, mai nou, la cinematograf. Periodic, fugim câteva zile. Mai închidem ușa de la dormitor și tot așa!”, a spus Anca Serea, potrivit Fanatik.

De asemenea, Anca Serea este de părere că ambii parteneri trebuie să găsească soluții pentru a ține flacăra iubirii aprinsă, mai ales că vorbim despre o relație de lungă durată. „În cazul acesta, fiți deschiși unul cu celălalt! Personal cred că, femeia, are un rol important în menținerea pasiunii într-un cuplu. Depuneți, însă, amândoi un efort activ, pentru a iniția momente dedicate cuplului. Cuplurile uită de nevoia de pasiune și de dorință, și se axează foarte mult pe iubire și siguranță”, a mai transmis Anca Serea.

